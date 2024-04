Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: γαστρεντερίτιδα, σαρκοφαγική δίαιτα και οι συνέπειες της σκόνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για άλλο ένα Σαββατοκύριακο η Φωτεινή Γεωργίου πληροφορεί, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί γιατί στο χώρο της υγείας… η γνώση είναι δύναμη.

-

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Έξαρση στα προβλήματα στα μάτια λόγω της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Πώς αντιμετωπίζονται σωστά;

Γιατί τα σπαράγγια θεωρούνται superfoods της Άνοιξης;

Ρήξη μηνίσκου: Τι δείχνει νέα μελέτη για τη μη χειρουργική αντιμετώπιση;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μεγάλη προσφορά στα πρόωρα μωράκια από την Τράπεζα Φύλαξης Μητρικού Γάλακτος στο μαιευτήριο «Έλενα».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Σαρκοφαγική δίαιτα: Η τάση στα social media που προβληματίζει τους ειδικούς.

Έξαρση γαστρεντερίτιδας: Τα λάθη που κάνουμε στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Τα επιστημονικά δεδομένα για τις νέες ρομποτικές τεχνολογίες στην αρθροπλαστική σε γόνατο και ισχίο.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Όταν οι κότες γίνονται κατοικίδια και ζουν μέσα στο σπίτι και στην αγκαλιά μας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος