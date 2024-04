Οικονομία

Απεργία Γεωτεχνικών: Το ΥΠΑΑΤ προσφεύγει στην Δικαιοσύνη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη δικαιοσύνη κατά της απεργίας των Γεωτεχνικών τη Δευτέρα, 15 Απριλίου προσέφυγε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του πρέπει να αναγνωρίζεται "η προσφορά του κλάδου των Γεωτεχνικών και των στελεχών των ΔΑΟΚ ελέγχους στην αγορά και την προστασία των ελληνικών προϊόντων από ελληνοποιήσεις".

Υπογραμμίζει ότι σε συναντήσεις που έχουν γίνει μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και των εκπροσώπων των Γεωτεχνικών έχει "δηλώσει ότι αναγνωρίζει ως δίκαια πολλά εξ αυτών και έχει δεσμευθεί για την προώθηση και επίλυσή τους, ανάλογα τις δημοσιονομικές δυνατότητες και σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία".

Όμως τονίζει πως θα πρέπει αν είναι "αντιληπτή η ευθύνη που έχουμε όλοι μας έναντι του συνόλου των πολιτών - και ιδιαίτερα των Ελλήνων παραγωγών και καταναλωτών- που πρέπει να προστατεύσουμε, εν΄ όψει ειδικά των ημερών και των αυξημένων αναγκών της αγοράς του Πάσχα".

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

"Σεβόμαστε το δικαίωμα της απεργίας για κάθε εργαζόμενο. Αναγνωρίζουμε την προσφορά του κλάδου των Γεωτεχνικών και των στελεχών των ΔΑΟΚ, που υπάγονται στο Υπ. Εσωτερικών, στις προσπάθειες που κάνει το ΥΠΑΑΤ συνεργαζόμενο και μαζί τους για ελέγχους στην αγορά και την προστασία των ελληνικών προϊόντων από ελληνοποιήσεις.

Σε συναντήσεις που είχε η πολιτική ηγεσία με εκπροσώπους των Γεωτεχνικών, επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι αναγνωρίζει ως δίκαια πολλά εξ αυτών και έχει

δεσμευθεί για την προώθηση και επίλυσή τους, ανάλογα τις δημοσιονομικές δυνατότητες και σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία.

Πρέπει όμως να γίνει αντιληπτή η ευθύνη που έχουμε όλοι μας έναντι του συνόλου των πολιτών - και ιδιαίτερα των Ελλήνων παραγωγών και καταναλωτών- που πρέπει να προστατεύσουμε, εν΄όψει ειδικά των ημερών και των αυξημένων αναγκών της αγοράς του Πάσχα.

Θυμίζουμε ότι οι έλεγχοι του ΥπΑΑΤ έχουν ως στόχο την εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας και, μέσω αυτής, την προάσπιση της υγείας του καταναλωτή.

Οι έκτακτοι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ με μικτά κλιμάκια από τη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, τον ΕΦΕΤ και τον ΕΛΓΟ καθώς και οι έλεγχοι οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν εν όψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης κυρίως αμνοεριφίων, οπωροκηπευτικών και αυγών, έχουν στο επίκεντρό τους τη διάθεση ασφαλών τροφίμων όπως επίσης και την προστασία του καταναλωτή από δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές μεταξύ των οποίων οι "ελληνοποιήσεις" και η νοθεία.

Δεν είναι δυνατόν να γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης της ανάγκης αυξημένων ελέγχων, που απαιτούνται αυτήν την περίοδο, το οποίο ωστόσο είναι παλιό αίτημα των εμπλεκομένων της αγοράς και των καταναλωτών, για να ασκηθούν πιέσεις ώστε να επιλυθούν χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Γεωτεχνικών.

Πολύ περισσότερο αφού μια τέτοια πρακτική στρέφεται ευθέως σε βάρος του συνόλου των λοιπών πολιτών που προσβλέπουν στους αυξημένους ελέγχους και τον περιορισμό των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Περαιτέρω, προβλέπεται αποχή από την παρακολούθηση των μέτρων και παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης, με ενδεχόμενο να παραλύσει η απορρόφηση των αντίστοιχων κονδυλίων, η εξέταση αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, με κίνδυνο εν όψει θέρους, την εκδήλωση και επέκταση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Για τους λόγους αυτούς και παρότι αναγνωρίζουμε την μέχρι σήμερα συμβολή του κλάδου των Γεωτεχνικών στην προσπάθεια για εξυγίανση της αγοράς, ζητήσαμε με αγωγή από το αρμόδιο δικαστήριο να αναγνωρισθεί ότι η εξαγγελθείσα απεργία-αποχή είναι παράνομη και καταχρηστική και να απαγορευθεί η πραγματοποίησή της.

Η αγωγή μας συζητήθηκε σήμερα και αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου.

Παρόλα αυτά ελπίζουμε, έστω και την τελευταία στιγμή, να γίνει κατανοητό ότι τα επί χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα των Γεωτεχνικών δεν μπορούν να λυθούν με κανένα "μαγικό ραβδί", αλλά με διάλογο και αλληλοκατανόηση.

Όπως επίσης, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εκμετάλλευση των αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς σε μια κρίσιμη περίοδο, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις για την επίλυση, κατά βάση οικονομικών αιτημάτων.

Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Αναγνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά είναι δίκαια, αλλά η επίλυσή τους απαιτεί ρεαλισμό και, κυρίως, συνεργασία και υπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Τους καλούμε σε διάλογο για να προχωρήσουμε μαζί τη διεκδίκηση όσων δίκαιων αιτημάτων αναδεικνύονται μέσα από τον αγώνα τους."

