“Ψυχοκόρες“: Νέα επεισόδια από Τρίτη έως Πέμπτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η σειρά εποχής, που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, έρχεται στον ΑΝΤ1 για τρία βράδια την νέα εβδομάδα. Πάρτε μια γεύση από όσα συναρπαστικά μας περιμένουν επί της οθόνης.

Αυτή την εβδομάδα οι «Ψυχοκόρες», έρχονται από Τρίτη έως και Πέμπτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13

Ο Ερμής χρησιμοποιεί τη Βασιλική για τις παρανομίες του και η Μάγια για να χτίσει το πολιτικό της προφίλ. Η Νέλλα βρίσκει το σημείωμα του Τάσου και τιμωρεί σκληρά τη Μαρίκα που λέει πως είναι δικό της. Η Φρόσω βρίσκει έναν φίλο στο πρόσωπο του Μέλιου και η Ευανθία πάει κρυφά στην Αλμπίνα για να μάθει τα μελλούμενα της οικογένειάς της. Ο Αρδίτης πιέζει τον εκδότη του περιοδικού να μάθει ποιος είναι ο αρθρογράφος που καταφέρεται εναντίον του και έχει στην κατοχή του μια φωτογραφία του από μια κρυφή συνάντησή του με ξένους πολιτικούς. Η Νέλλα θα συνοδεύσει την Όλγα στο οικοτροφείο - ή μήπως όχι;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14

Μετά την τραγική εξέλιξη με την Όλγα, η Μαρίκα συγκλονισμένη αναζητά την Βικτωρία, ώστε να φύγουν το συντομότερο με τη Δεσποινιώ από το σπίτι του Κοτρώτση. Ο Τάσος προμηθεύει με όπιο τη Νέλλα που κάνει κατάχρηση επηρεασμένη από το πρωινό περιστατικό. Ο Λεωνίδας παγιδεύει τη Βασιλική και ο Παύλος ξεσπά άσχημα όταν την βρίσκει στο γραφείο του. Ο Αρδίτης συγχύζεται με τη φωτογράφιση στο νοσοκομείο και τις πρωτοβουλίες της Μάγιας χωρίς την έγκριση του, πράγμα που αρέσει στον Παύλο. Η Φρόσω κι ο Μέλιος έρχονται όλο και πιο κοντά και η Ευανθία το καταλαβαίνει, έχοντας πάντα στο μυαλό της τα λόγια της Αλμπίνας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15

Η Μαρίκα ανησυχεί μήπως η Δεσποινιώ έχει παρενοχληθεί από τον Κοσμά, αλλά εκείνη το αρνείται. Ο Τάσος μαθαίνει στη Νέλλα τανγκό, ωστόσο το ενδιαφέρον του για τη Δεσποινιώ κατά τη διάρκεια της πρόβας, πυροδοτεί την παρανοϊκή ζήλια της. Ο Κοσμάς προσπαθεί με νύχια και με δόντια να λύσει το πρόβλημα στο εργοστάσιο. Ο Παύλος κι η Βασιλική επισκέπτονται τον Εθνικό Κήπο, πηγαίνοντας στο Εργατικό Κέντρο για την ομιλία της Μάγιας, κι αρχίζει να γίνεται αισθητή η μεταξύ τους συμπάθεια κι ο θαυμασμός. Η Ευανθία, με τους άντρες των αδελφών του Νάτση να απειλούν την περιουσία του, επισπεύδει την απόκτηση παιδιού με κάθε τρόπο και κανονίζει να βγουν μόνοι τους η Φρόσω και ο Μέλιος στον περιοδεύοντα κινηματογράφο που επισκέπτεται το χωριό τους.

Ψυχοκόρες ( αλφαβητικά ): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

