Άγιος Νικόλαος: Τα ιερά οστά του στην Αγία Βαρβάρα

Πότε και που θα γίνει η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αξίου Νικολάου.

Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας, θα υποδεχθούν την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Η πρόσκληση της Εκκλησίας της Ελλάδος:

"Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας έχει την πνευματική χαρά και τιμή να σας προσκαλέσει στην τελετή υποδοχής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, που θα γίνει την Κυριακή 14 Απριλίου 2024, ώρα 7 απογευματινή στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου δήμου Αττικής."

