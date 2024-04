Κοινωνία

Βία ανηλίκων: η έξαρση και τα “ραντεβού” για ξύλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτουν αστυνομικοί και ανήλικοι στην κάμερα του ΑΝΤ1 για την έξαρση της βίας ανηλίκων.

-

Της Γεωργίας Λαγού

"Κόκκινο" χτυπάει η παραβατικότητα των ανηλίκων, καθώς μόνο το τελευταίο δίμηνο, η αστυνομία προχώρησε σε 500 συλλήψεις και περισσότερες από 1.400 προσαγωγές.

Όπως φαίινεται στο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ομάδες μαθητών δίνουν ραντεβού για "ξύλο" σε προαύλια σχολείων, πλατείες και δρόμους.

Συμμορίες με ιεραρχία και ρόλους ….μέλη και αρχηγούς … κλείνουν ραντεβού στους προαύλιους χώρους των σχολείων και στις πλατείες… μόνο που πρόκειται για ομάδες ανηλίκων.

Όπως αναφέρει ανήλικος στην κάμερα του ΑΝΤ1, "έχω βρεθεί σε διάφορα σκηνικά παρέες με παρέες για οπαδικά θέματα για προσωπικά θέματα άγριοι τσακωμοί όχι μόνο με τα χέρια αλλά και με αντικείμενα έλα γιατί τέσσερα".

Αυτόπτες μάρτυρες και συμμετέχοντες μιλούν στον αντ1, για επιθέσεις με μαχαίρια… και ξυλοδαρμούς που, έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Ακόμη μια μαρτυρία ανήλικου περιγράφει: "ένα παιδί στο σχολείο το οποίο είχε ένα είδος νοητική στέρησης ενώ τον κορόιδευαν το χτύπησαν. Είχε γεμίσει με έναν όχλο το σχολείο γύρω από την κατίνα και γενικά απλά όλοι κοίταζαν κανείς δεν επενέβη μέχρι να ρθει ένας καθηγητής".

Παιδιά να κουβαλάνε μαχαίρια στιλέτα και πολλά άλλα μέσα στο τσαντάκι και στην τσέπες. Τα κρατάνε μέχρι να έρθουν μέχρι να κάνουν κακό στον άλλον να τον βρουν εκεί που δεν το περιμένει.

Τα στοιχεία της αστυνομίας μαρτυρούν την βιαιότητα ανάμεσα στους εφήβους και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Το τελευταίο δίμηνο πραγματοποιήθηκαν 500 συλλήψεις και 1.418 προσαγωγές.

Όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Πασπαλιάρης, Γενικός Γραμματέας Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, "χθες στο τμήμα της αγίας παρασκευής συνελήφθη ανήλικος μέσα από σχολική μονάδα μέσα από το σχολείο αυτό και μόνο δείχνει πάρα πολλά πλέον η αστυνομία πηγαίνει στα σχολεία όχι για να ενημερώσει αλλά για να συλλάβει.χτύπησε κάποιος ένα συμμαθητή του αρκετά άγρια και βάναυσα".

Ο Δημήτρης Δελτσίδης, αστυνομος Α' Διοικητής τμήματος ασφαλείας Ραφήνας - Μαρκοπούλου αναφέρει: "Φεύγουμε από την μικροεκληματικότητα όπως τη λέμε που μπορεί να είναι μικρό κλοπές, μικροτσακωμοί,σωματικές βλάβες και αρχίζουμε και μετακυλούμε σε ληστείες, αδικήματα πολύ πιο σοβαρά που διώκονται και σε βαθμό κακουργήματος".

Η αστυνομία έχει ήδη χαρτογραφήσει τις περιοχές και τα σημεία, στα οποία εκδηλώνεται συνεχής και αυξανόμενη παραβατικότητα, με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” και από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες