Cyber bullying: ένας στους δύο έφηβους έχει βιώσει βία στο διαδίκτυο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη βία στο διαδίκτυο και τους εφήβους στη χώρα μας.

Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα «Βία στο διαδίκτυο» η οποία πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά, υπό την έγκριση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το διάστημα Νοέμβριος- Μάρτιος 2023-2024.

Τα στοιχεία της έρευνας φέρνουν στο φως μεταξύ άλλων ότι σχεδόν οι μισοί έφηβοι έχουν εκτεθεί ως παρατηρητές σε περιπτώσεις βίας στο διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα όπως προκύπτει, το 49% έχει βιώσει βία στο διαδίκτυο ως παρατηρητής, το 13% έχει πέσει θύμα βίας στο διαδίκτυο, το 44% έχει γίνει μάρτυρας περιστατικού παρενόχλησης ή κακοποίησης λόγω φύλου, ενώ το 11% έχει βιώσει παρενόχληση ή κακοποίηση λόγω φύλου.

Επιπλέον το 24% έχει πέσει θύμα μη συναινετικού διαμοιρασμού προσωπικών εικόνων/βίντεο, το 11% αισθάνθηκε πίεση ή εξαναγκασμό να μοιραστεί προσωπικές/φωτογραφίες βίντεο στο διαδίκτυο, το 46% δεν νιώθει ασφάλεια στο διαδίκτυο και το 39% δεν γνωρίζει πώς να αναφέρει περιστατικά διαδικτυακής βίας.

Την έρευνα διενήργησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, συμμετείχαν συνολικά 4.800 μαθητές ηλικίας 12 -18 ετών μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε εντός ωρολογίου προγράμματος.

