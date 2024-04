Κόσμος

Αμβλώσεις – Καμάλα Χάρις: Ο Τραμπ θέλει να γυρίσουμε στο 1800

Η αντίδραση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, για τον αμφιλεγόμενο νόμο για τις αμβλώσεις στην Αριζόνα, που συντάχθηκε πριν από 160 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της άμβλωσης, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ «θέλει η Αμερική να επιστρέψει στα χρόνια του 1800», δήλωσε χθες Παρασκευή η Δημοκρατική αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Αριζόνα, πολιτεία όπου η δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως είναι εφαρμοστέος νόμος ο οποίος απαγορεύει σχεδόν εντελώς την εκούσια διακοπή της κύησης, συνταγμένος πριν από 160 χρόνια.

«Να πώς θα μοιάζει η δεύτερη θητεία του Τραμπ: περισσότερες απαγορεύσεις, περισσότερα δεινά, λιγότερη ελευθερία», πέταξε η αντιπρόεδρος.

«Όπως έκανε στην Αριζόνα, θέλει να γυρίσει την Αμερική στα χρόνια του 1800», επέμεινε η κυρία Χάρις.

