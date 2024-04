Οικονομία

ΑΑΔΕ: Οι 6 αλλαγές για ψηφιακή φορολογική ενημερότητα

Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται για την ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του πολίτη και αντίστοιχα θα χορηγεί ή μη το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Έξι αλλαγές που παρέχουν τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατικές διαδικασίες, φέρνει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Φορολογικού Κώδικα που πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή. Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται για την ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του πολίτη και αντίστοιχα θα χορηγεί ή μη το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Πρακτικά, με τη ρύθμιση αυτή κυρίως οι ΟΤΑ αλλά και άλλοι φορείς του Δημοσίου θα επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ μόνο ηλεκτρονικά (αντί των επιστολών που ανταλλάσσουν σήμερα), είτε για την απαγόρευση απόδοσης της ενημερότητας είτε για την άρση της απαγόρευσης αυτής.

Έτσι, αντιμετωπίζονται περιπτώσεις για παράδειγμα που ο φορολογούμενος έχει εξοφλήσει οφειλές προς τον Δήμο, αλλά δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα επειδή η ΑΑΔΕ δεν έχει ενημερωθεί για την εξόφληση.

Ειδικότερα οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών.

Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία πέντε έτη

Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του Δημόσιου τομέα εφόσον η αρχή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεπάγονται τη δέσμευση ενημερότητας, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών, που συνεπάγονται άρση της δέσμευσης ενημερότητας.

Αν ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Στην περίπτωση που ζητείται πιστοποιητικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή κατατίθεται για τη μεταβίβαση ακινήτου.

Σε ειδικές περιπτώσεις όταν θίγονται τα συμφέροντα του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί, με γραπτή συναίνεση του Διοικητή, να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Πηγή: imerisia.gr

