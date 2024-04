Αθλητικά

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Ο Μπάκιτς είχε τις απαντήσεις στα γκολ των Σερραίων

Ισόπαλο έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, με τον Μπάκιτς να απαντάει στα γκολ των Άλεκσιτςκαι Μπέτανκορ.

Από έναν πολύτιμο βαθμό που ουσιαστικά τους εξασφαλίζει την παραμονή τους στη Super League, πήραν Πανσερραϊκός και ΟΦΗ, καθώς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των Play Out οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Δύο φορές προηγήθηκε το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία, με τους Κόστα Άλεξιτς (22’) και Χέφτε Μπετανκόρ (33’), αλλά ισάριθμες απάντησε αυτό του Τραϊανού Δέλλα με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Μπάκιτς (27’, 75’).

Οι γηπεδούχοι απώλεσαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Σταύρος Πεταυράκης έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε απ’ όλους κι έφτασε στα πόδια του Άλεξιτς που… σάστισε κι αστόχησε.

Ακολούθησε ένα δεκάλεπτο πίεσης για τους Κρητικούς, με το γκολ του Ααρόν Λέγια Ισέκα (13’) να ακυρώνεται ως επιθετικό φάουλ και τον Παναγιώτη Κατσίκα να σταματάει εντυπωσιακά τη βολίδα του Μπάκιτς (16’).

Για να ακολουθήσει το… δεκάλεπτο των γκολ. Από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ματίας Τομάς στο 22’, ο Άλεξιτς πλάσαρε ιδανικά τον Νίκο Χριστογεώργο ανοίγοντας το σκορ για τα «λιοντάρια».

Πέντε λεπτά μετά, με το που ολοκληρώθηκε το cooling break, ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης ανέτρεψε τον Άντριαν Ριέρα. Πέναλτι υπέδειξε ο Βασίλης Φωτιάς, συμφώνησε μαζί του και το VAR (Τάσος Σιδηρόπουλος, Δημήτρης Βεργέτης).

Ο Κατσίκας είχε αρχικά… διαφωνία, αποκρούοντας την εκτέλεση του Μπάκιτς, αλλά στην επαναφορά ο Μαυροβούνιος μέσος ισοφάρισε.

Οι Σερραίοι απείλησαν με το σουτ του Πεταυράκη (29’) και την κεφαλιά του Τάσου Αυλωνίτη (31’) για να φτάσουν εν τέλει στο 2-1 με την κεφαλιά του Μπετανκόρ. Με εκατέρωθεν ευκαιρίες ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Το φαλτσαριστό, αριστερό σουτ του Τομάς (48’) πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Χριστογεώργου, ο Κατσίκας μπλόκαρε την κεφαλιά του Λουκάο (50’) ενώ τον… μιμήθηκε ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ στην προσπάθεια του Άλεξιτς (51’).

Από εκεί και μετά, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, απόρροια και των πολλών αλλαγών που έκαναν οι δυο προπονητές. Ένα σουτ του Αμρ Ουάρντ (61’) δε βρήκε στόχο όπως και μία (ακόμη) κεφαλιά του Λουκάο (70’).

Για να φτάσουμε στο 75’, όταν ο Σαντιάγκο Μόσκερα έκανε τη σέντρα πέφτοντας, με τον Μπάκιτς να βρίσκει ιδανικά την μπάλα για το 2-2. Σκορ που έμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα. Έτσι, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στους 32 βαθμούς κι ο ΟΦΗ στους 31, έχοντας απόσταση οκτώ κι επτά βαθμών, αντίστοιχα, από τον προτελευταίο Παναιτωλικό που λίγο αργότερα παίζει στην Καισαριανή (20:00) με την Κηφισιά.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Ουεντραόγκο, Αυλωνίτης, Μορέιρα – Μπάκιτς, Μαρινάκης, Γκαγέγκος, Τοράλ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Κατσίκας, Μπέργκστρομ, Αυλωνίτης, Πεταυράκης, Δεληγιαννίδης, Μορέιρα (59’ Στάικος), Ουεντραόγκο, Τομάς (84’ Ντανκερλουί), Ουάρντα, Άλεξιτς (84’ Σοφιανός), Μπετανκόρ (71’ Χατζηστραβός).

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Θοράρινσον, Βούρος, Λουκάο, Μπάκιτς, Γκαγέγκος (69’ Μεγιάδο), Μπακού (66’ Μόσκερα), Τοράλ (74’ Γκλάζερ), Ριέρα (66’ Αποστολάκης), Λέγια Ισέκα (74’ Φελίπε).

*Την κίτρινη κάρτα του Βασίλη Φωτιά αντίκρισε με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο προπονητής του ΟΦΗ, Τραϊανός Δέλλας, για έντονη διαμαρτυρία.

