Μόντε Κάρλο Masters: Ο Τσιτσιπάς “φρέναρε” τον Σίνερ και πέρασε στον τελικό

Για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει τον τίτλο στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, μετά την επικράτηση επί του Γιανίκ Σίνερ στον ημιτελικό του τουρνουά. Με αυτή τη νίκη ο Έλληνας ανέβηκε ξανά στη δεκάδα του κόσμου.

Μετά από μία επική μάχη δύο ωρών και σαράντα λεπτών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχρέωσε τον Γιανίκ Σίνερ στη δεύτερη φετινή ήττα του και προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Ελληνας τενίστας, αν και πήρε το πρώτο σετ του ημιτελικού, βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο, με τον Ιταλό να ισοφαρίζει και να προηγείται 4-2 στο τρίτο σετ. Εκεί, όμως, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο πόδι και ο Ελληνας τενίστας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, καθώς κέρδισε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη με 6-4, 3-6, 6-4.

Ο Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει πλέον αύριο (14/4) τον τρίτο τίτλο του στο τουρνουά του Πριγκιπάτου, με αντίπαλο τον νικητή της αναμέτρησης που ακολουθεί, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κάσπερ Ρούουντ.

Τα λάθη του Σίνερ στο ξεκίνημα έδωσαν την ευκαιρία στον Τσιτσιπά να κάνει break μόλις στο 3ο γκέιμ (αφού είχε χάσει μία ευκαιρία και στο πρώτο) και να πάρει το προβάδισμα. Ο Ιταλός σταδιακά ανέβασε το ρυθμό του και ισορρόπησε το ματς, αλλά ο "Στεφ" σέρβιρε πάρα πολύ καλά, είχε υπομονή και έκανε ελάχιστα λάθη, με αποτέλεσμα να κρατά σχετικά εύκολα το σερβίς του για να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4.

Η εικόνα αντιστράφηκε στο δεύτερο σετ, όπου ο Σίνερ μπήκε σαφώς πιο αποφασιστικά, έκανε αμέσως break και προηγήθηκε 3-0, ενώ είχε ευκαιρία να «σπάσει» ξανά το σερβίς του Τσιτσιπά στο 4-1, χωρίς να τα καταφέρει.

Ο Ελληνας τενίστας μείωσε σε 4-2 και προηγήθηκε 40-30 στο επόμενο γκέιμ, όμως ο Ιταλός πήρε τρεις συνεχόμενους πόντους και κράτησε το σερβίς του. Το θρίλερ όμως ήρθε στο 9ο γκέιμ, με τον Σίνερ να σερβίρει για το σετ.

Ο Τσιτσιπάς έφτασε πέντε φορές σε break point, αλλά κάθε φορά ο 22χρονος Ιταλός έβρισκε απάντηση, συνήθως με δύσκολα χτυπήματα. Ο "Στεφ" έσωσε ένα σετ μπολ, αλλά στη δεύτερη ευκαιρία του ο Σίνερ έκλεισε το σετ με 6-3.

Ο Ελληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του στο πρώτο γκέιμ του τρίτου και αποφασιστικού σετ και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, ενώ γλίτωσε και δεύτερο break στο 5ο γκέιμ.

Μετά το 4-2, ο Σίνερ φάνηκε να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο και ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία. Αφού μείωσε εύκολα, πίεσε το σερβίς του αντιπάλου του και, αφού έχασε αρκετά break points (τέσσερα), κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει και αμέσως μετά να προσπεράσει 5-4.

Ο Ιταλός κάλεσε για δεύτερη φορά φυσιοθεραπευτή, το πάλεψε, αλλά ήταν εμφανές ότι δυσκολευόταν πολύ στις κινήσεις του και ο "Στεφ" έκλεισε τον ημιτελικό με νέο break για το 6-4.

