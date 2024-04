Αθλητικά

Περιστέρι - Άρης: Απόδραση με επιθετικό πλουραλισμό για τους Θεσσαλονικείς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παίζοντας δυνατά και αποφασιστικά από το ξεκίνημα, ο Άρης κέρδισε στο Περιστέρι με διακόπτοντας έτσι ένα σερί πέντε χαμένων αγώνων μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

-

Παίζοντας δυνατά και αποφασιστικά από το ξεκίνημα, ο Άρης κέρδισε στο Περιστέρι με 82-75 διακόπτοντας έτσι ένα σερί πέντε χαμένων αγώνων μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Οι «κυανοκίτρινοι», που είχαν το μυαλό τους στον «τελικό» της Βόννης, παραμένουν φαβορί για την 3η θέση.

Ο Άρης, που ανέβηκε στο 13-12 παραμένοντας όμως στην 5η θέση, προηγήθηκε με +12 στο 35', όμως λίγο έλειψε να χάσει ένα δικό του παιχνίδι. Από την άλλη το Περιστέρι έπεσε στο 16-9 αλλά σταθερά στην 3η θέση, πάλεψε για την ανατροπή στο φινάλε χωρίς όμως επιτυχία. Το μυαλό των γηπεδούχων και στη Βόννη για τον τελικό πρόκρισης στους «4» του BCL την Τρίτη (16/4, 19:00).

Με όπλο τα τρίποντα (3/4) ο Άρης αιφνιδίασε το Περιστέρι με το 4-13, ενώ ο Ντε Σόουζα έστειλε τη διαφορά λίγο μετά στο +11 (8-19). Οι γηπεδούχοι έψαχναν τα πατήματά τους, όμως η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη έδειχνε σε εξαιρετική μέρα επιθετικά και με τους Μποχωρίδη και Ντε Σόουζα έγραψε το 14-27 της πρώτης περιόδου.

Η συνέχεια όμως ανήκε στο Περιστέρι. Σφίγγοντας την άμυνά του κράτησε άποντο τον Άρη για 3,5 λεπτά και με σερί 10-0 πλησίασε στο καλάθι (24-27). Σταρκ και Χάρελ έδωσαν ανάσα στους κιτρινόμαυρους (29-31), όμως ο Μήτρου-Λονγκ έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την ομάδα του με 32-31, ενώ ο Λοβ ήταν αυτός που σημάδεψε το 40-37 του ημιχρόνου.

Ξέφυγε ξανά ο Άρης, απείλησε στο τέλος το Περιστέρι

Με προσωπικό σερί 0-7 από τον Μπλούμπεργκς ο Άρης προσπέρασε 42-45 και παρά την αντίδραση του Ράγκλαντ, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στο 48-52 με τον Σανόγκο. Άλλα δύο τρίποντα από Μπλούμπεργκς και Σταρκς διαμόρφωσαν το 52-60, με τους Μήτρου-Λονγκ και Κασελάκη να μαζεύουν τη διαφορά ξανά στο καλάθι (57-60) στο 30'.

Η απόσταση για τον Άρη έφτασε ξανά σε διψήφιο επίπεδο και στο +11 (61-72) με τον Σανόγκο να δίνει λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Το Περιστέρι είχε χάσει τον επιθετικό του πλουραλισμό, ο Άρης έβγαζε ενέργεια και το 63-75 στο 35' τον είχε χρίσει πλέον φαβορί για τη νίκη.

Ωστόσο, Λοβ και Ξανθόπουλος μείωσαν σε 71-75, με τον Μπλούμπεργκς να χάνει βολές και ο Τολιόπουλος δύο τρίποντα ενδιάμεσα. Ο Χουγκάζ μείωσε κι άλλο, όμως ο Σανόγκο έβαλε τις βολές του (4/4) για το 73-79 στο 1'08'' πριν το φινάλε και ο Κατσίβελης με τρίποντο και φάουλ στα 33'' έγραψε το καθοριστικό 75-82.

Τα δεκάλεπτα: 14-27, 40-37, 57-60, 75-82

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Πυροβολισμοί σε αγώνα βόλεϊ

Πάτρα - Μηνιγγίτιδα: Ακρωτηριάστηκε 20χρονη φοιτήτρια

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Μαχαίρωσε το 9 μηνών βρέφος στο στομάχι - Κατέληξε και η μητέρα του (βίντεο)