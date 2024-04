Αθλητικά

Κηφισιά – Παναιτωλικός: Διπλό παραμονής στην Καισαριανή

Ο Παναιτωλικός έφυγε με ένα «χρυσό» τρίποντο από την Καισαριανή και «ανάσανε» βαθμολογικά - Στην ζώνη του υποβιβασμού η Κηφισιά.

Χάρη σε ένα γκολ του Σεμπαστιάν Λομόνακο στο 70ο λεπτό, ο Παναιτωλικός έφυγε θριαμβευτής από το «Μιχάλης Κρητικόπουλος», κερδίζοντας με 1-0 την Κηφισιά, για την 4η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη ξεπέρασε την αντίπαλό της και κρατάει στα χέρια της τη συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία για την επόμενη περίοδο.

Με τους δυο προπονητές να παρατάσσουν τις ομάδες τους με ένα πανομοιότυπο 3-5-2, ήταν λίγο-πολύ λογικό αυτές να αλληλοεξουδετερωθούν στα πρώτα λεπτά. Το διαγώνιο σουτ του Ματέους Σάντος Μπαρμπόσα στο 10’, μετά την κάθετη πάσα του Ντάριο Τσανάτζια ήταν άστοχο ενώ στο 24’ τα «καναρίνια» δημιούργησαν κι έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους.

Ο Πέδρο Σίλβα Τορεχόν συνδυάστηκε στα αριστερά με τον Λομόνακο, αλλά το πλασέ που επιχείρησε βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων της εστίας του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Επτά λεπτά αργότερα, σε εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι Ανόρ, η μπάλα χτύπησε στο τείχος όσο χρειαζόταν για να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας της Κηφισιάς.

Το πρώτο μέρος έληξε με τη συνεργασία του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς με τον Φακούντο Σολόα, η οποία ολοκληρώθηκε με άστοχο δεξί, διαγώνιο σουτ του 30χρονου Σέρβου φορ. Ο Οζέγκοβιτς ήταν ο εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών της Κηφισιάς, αλλά ούτε στο 52’, από πάσα του Τσανάτζια, ούτε στο 56’, από γύρισμα του Τιεβί Μπιφουμά μπόρεσε να βρει εστία.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Παναιτωλικός έχασε σπουδαία ευκαιρία, με τον Λομόνακο από το ύψος της μικρής περιοχής να σουτάρει πολύ δυνατά αλλά και άστοχα. Πέντε λεπτά αργότερα ο Λομόνακο με εξαιρετική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή αλλά εκτέλεσε πάνω στον Νίκο Βαφέα. Η τρίτη φορά ήταν και η… τυχερή για τον 26χρονο Αργεντινό φορ που πήρε την κάθετη πάσα του Ζοάο Πέδρο και πλάσαρε εύστοχα τον Αναγνωστόπουλο για το 0-1.

Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς κράτησε όρθια την ομάδα των Βορείων Προαστίων στο 78’, μπλοκάροντας εντυπωσιακά το σουτ του Χουάνπι από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Τρία λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έπαιξαν… βόλεϊ μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού, αλλά η (τελευταία) κεφαλιά του αφύλαχτου Αντώνη Παπασάββα σταμάτησε στο σώμα του Τζίμι Ταμπίτζε πάνω στη γραμμή, για να μπλοκάρει μετά ο Τσάβες.

Στις καθυστερήσεις ο Ζοάο Πέδρο ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση με τα πόδια τον Αναγνωστόπουλο ωστόσο αυτό ουδόλως στεναχώρησε τα «καναρίνια». Με το «τρίποντο» που πήραν στην Καισαριανή ανέβηκαν στους 27 βαθμούς, δύο περισσότερους από την προτελευταία Κηφισιά και οκτώ από τον ουραγό ΠΑΣ Γιάννινα κι ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του μίνι πρωταθλήματος.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Σνάιντερλαν – Τορεχόν, Λομόνακο, Λιάβας.

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Τσάπαν (82’ Νίνης), Βαφέας, Σολόα, Σνάιντερλαν, Τσανάτζια, Κλωναρίδης (46’ Παπασάββας/82’ Τεττέη), Μιλίσεβιτς, Μπιφουμά (82’ Μενέντεζ), Μπαρμπόσα, Οζέγκοβιτς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου, Μαλής, Ταμπίτζε, Μαυρίας, Τορεχόν, Πέρες (90’+3’ Τσιγγάρας), Χουάνπι (85’ Χατζηθεοδωρίδης), Λιάβας, Λομόνακο (85’ Ντουάρτε), Ντίαζ (62’ Ζοάο Πέδρο).