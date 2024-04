Κόσμος

Ιράν: Ξεκίνησε η επίθεση προς το Ισραήλ - Εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν

Οδηγίες στους πολίτες και ακύρωση εκδρομών και εκδηλώσεων στο Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση

-

(εικόνα αρχείου)

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον το απόγευμα του Σαββάτου, διακόπτοντας το σαββατοκύριακό του στο Ντελαγουέρ, για να διαβουλευθεί με την ομάδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών, το Ιράν αναμένεται να εξαπολύσει προς το Ισραήλ δεκάδες drones, προκειμένου να πλήξουν στόχους στην επικράτεια του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα drones θα χρειαστούν αρκετές ώρες για να φτάσουν στους στόχους τους.

Το Τελ Αβίβ από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση, προσθέτοντας ότι η αντεπίθεση θα είναι άμεση και καίρια. Έχει γίνει ήδη η προεργασία με την επιστράτευση στελεχών της αεράμυνας και ενεργοποίηση στον μέγιστο βαθμό των αντιπυραυλικών συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ζητά να υποστεί συνέπειες το Ιράν για την κατάληψη του πλοίου στο Στενό του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε την ματαίωση όλων των σχολικών εκδρομών και εκδηλώσεων για τις επόμενες ημέρες και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο

Με φόντο τις αναφορές για ιρανική επίθεση με drones, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για κάθε σενάριο, τόσο για άμυνα όσο και για επίθεση.

Το αεροπλάνο του πρωθυπουργού απογειώθηκε από το Ισραήλ, ωστόσο ο Νετανιάχου παραμένει στη χώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Προειδοποίησε, δε, πως «όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς», προσθέτοντας ότι «θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή».

Λευκός Οίκος προς Ιράν: Απελευθερώστε το πλοίο

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος κάλεσε το Ιράν να απελευθερώσει «αμέσως» το φορτηγό πλοίο που κατέλαβε σήμερα κοντά στα Στενά του Ορμούζ και καταδίκασε αυτήν την «πράξη πειρατείας».

«Καλούμε το Ιράν να απελευθερώσει αμέσως αυτό το πλοίο και το πλήρωμά του που αποτελείται από Ινδούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς, Ρώσους και Εσθονούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αντριέν Γουότσον και πρόσθεσε: «Η απρόκλητη κατάληψη εμπορικού πλοίου συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη πειρατείας».

Στενά Ορμούζ: 25 άτομα στο πλοίο που κατελήφθη – Προειδοποίηση Ισραήλ προς Ιράν

Συνολικά 25 άτομα πλήρωμα επιβαίνουν στο πλοίο που κατέλαβε το Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η ιταλο-ελβετική ναυτιλιακή εταιρία MSC.

Το περιστατικό αυτό λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων από την έναρξη της εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο.

