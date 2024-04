Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκρός ο 36χρονος που είχε συλληφθεί για τον βιασμό της θετής του κόρης

Η φρικιαστική υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης είχε αποκαλυφθεί πριν από ένα μήνα. Τα δυο πιθανότερα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Φυλακές Κορυδαλλού από τον θάνατο του 36χρονου που είχε συλληφθεί για την σεξουαλική κακοποίηση της θετής του κόρης στην Αίγινα.

Η φρικιαστική υπόθεση βιασμού αποκαλύφθηκε στις (6/3), όταν μία 25χρονη γυναίκα, κατήγγειλε πως ο 36χρονος σύντροφος της 50χρονης μητέρας της ξεκίνησε να την κακοποιεί σεξουαλικά από το 2013 έως και την ενηλικίωσή της στην Αίγινα.

Η 25χρονη είχε καταθέσει ότι μέχρι τα 18 της χρόνια την θώπευε, ενώ αργότερα, όταν ενηλικιώθηκε, προχώρησε και στον βιασμό της. Μάλιστα ο 36χρονος φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο τις αρρωστημένες πράξεις του, και απειλούσε την θετή του κόρη ότι θα το μοιραστεί με συγγενείς της και στο ευρύτερο περιβάλλον της. Επίσης, στην καταγγελία της, ανέφερε ότι κάποιες φορές λάμβανε ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά ή δώρα. Η τελευταία συνεύρεση έλαβε χώρα την 00:00-00:30 ώρα της 05/03/2024 στην οικία όπου διαμένουν.

Σύμφωνα με το enikos.gr, o 36χρονος αθλούνταν στον προαύλιο χώρο των Φυλακών Κορυδαλλού, όταν ξαφνικά λιποθύμησε. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε τον 36χρονο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ωστόσο ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή εντός του οχήματος.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 36χρονου οφείλεται είτε σε παθολογικά αίτια είτε σε υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

Φως στα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του 36χρονου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστική.

