Κοινωνία

Όλυμπος: Μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης νεαρού Γερμανού

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου για τραυματία σε δυσπρόσιτη χαράδρα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί (Κυριακή 14 Απριλίου) η επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου άνδρα στον Όλυμπο.

Έως και αργά το βράδυ του Σαββάτου 13 Απριλίου, η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου νεαρού άνδρα από δύσβατο σημείο, κοντά στο καταφύγιο “Αγαπητός” στον Όλυμπο, ήταν άκαρπη.

Την Πυροσβεστική ειδοποίησε περίπου στις 21:20, ένα ζευγάρι αλλοδαπών που ήταν κοντά στο σημείο και αντιλήφθηκε τον άνδρα που έπεσε σε χαράδρα κοντά στο καταφύγιο. Ο νεαρός είναι Γερμανός και είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και τα άκρα.

Στο σημείο μετέβησαν 22 πυροσβέστες από Π.Υ. Κατερίνης, Π.Υ. Λιτοχώρου και 2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. καθώς και οι Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δυσπρόσιτη χαράδρα κοντά στο καταφύγιο «ΑΓΑΠΗΤΟΣ» στον Όλυμπο.

Οι Πυροσβέστες αφού τον απεγκλώβισαν, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο σε ελικοδρόμιο κοντά στο καταφύγιο «ΑΓΑΠΗΤΟΣ». Εκεί παρελήφθη από ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που τον μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου. Στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

