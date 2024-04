Πολιτική

Ενδοσχολική βία – Πιερρακάκης: Το διακύβευμα είναι να προστατεύσουμε κάθε παιδί

Τι είπε ο Υπουργός Παιδείας, για την πλατφόρμα dtop-bulling.gov.gr και τους στόχους της.

Την φιλοδοξία της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «να μειωθούν δραστικά τα κρούσματα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού» με όπλο τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν διατυπώνει σε συνέντευξη του στην Real News, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Σε αυτό το πακέτο των μέτρων η πλατφόρμα dtop-bulling.gov.gr είναι ένα κομμάτι μίας στρατηγικής που περιλαμβάνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δράσεις ενεργού πολίτη από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και καθιέρωση ξεκάθαρων κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς στα σχολεία» συμπληρώνει ο υπουργός Παιδείας, περιγράφοντας όλο το πλαίσιο των μέτρων.

«Αυτό το πολυδιάστατο πλαίσιο θα μας βοηθήσει να παρεμβαίνουμε γρήγορα και να έχουμε αξιόπιστα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για να αξιολογούμε διαρκώς την πολιτική μας. Και βέβαια η καταγραφή διασφαλίζει ότι όλα τα περιστατικά θα έρθουν στο φως, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη έρευνα» τονίζει ο κ. Πιερρακάκης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και στις κατηγορίες για αναχρονιστικές πρακτικές, ο υπουργός Παιδείας αναφέρει: «είμαστε ανοιχτοί σε πρακτικές προτάσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι επικρίσεις περί τιμωρητικής διάθεσης ή επικοινωνιακών πρακτικών δεν υπηρετούν καμία πραγματική πολιτική στόχευση. Για εμάς το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, όταν το διακύβευμα είναι να προστατεύσουμε κάθε παιδί. Η αντιπολίτευση βλέπει τα πάντα υπό το πρίσμα των εκλογών».

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης επιβεβαιώνει όλες τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις βελτιώσεις που ετοιμάζονται για την αναβάθμιση της ασφάλειας των πανεπιστημίων για την εμπέδωση της οποίας το υπουργείο Παιδείας περιμένει τα σχέδια ασφαλείας κάθε πανεπιστημίου και τις συζητήσεις που εξελίσσονται μεταξύ του υπουργείου και πανεπιστημίων του εξωτερικού τόσο για συνέργειες με τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας όσο και για την ίδρυση παραρτημάτων τους στην Ελλάδα.

