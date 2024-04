Μέση Ανατολή - Ισραήλ: Το Ιράν πρέπει να πληρώσει τίμημα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την επίθεση του Ιραν στο Ισραήλ.

Το Ιράν πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για την επίθεσή του στο Ισραήλ ανέφερε σε ανακοίνωσή του, που ανέβηκε στο Twitter, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας πως το πρώτο βήμα πρέπει να είναι «η άμεση ανακήρυξη των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης».

Παράλληλα, ζήτησε επίσης να επιβληθούν «επώδυνες κυρώσεις» στο Ιράν στον τομέα των όπλων και σε άλλα κρίσιμα πεδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Χθες το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε μια μεγάλης κλίμακας και άνευ προηγουμένου επίθεση - αποτελούμενη από εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους - εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Η επίθεση, η οποία προήλθε από το ιρανικό έδαφος, συμπληρώθηκε από πρόσθετες τρομοκρατικές επιθέσεις από πολιτοφυλακές στο Ιράκ, τους Χούτι στην Υεμένη και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως στόχο το κράτος του Ισραήλ.

Αυτή η επίθεση αποδεικνύει μια φορά αυτό που το Ισραήλ λέει εδώ και χρόνια: Το Ιράν είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή και αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια τάξη. Το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ, και έχει επιτεθεί στα κράτη του Κόλπου στο παρελθόν, απειλεί την Ιορδανία, απειλεί τις ΗΠΑ, αποστέλλει όπλα για χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία και θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Έντονες καταδίκες της βίαιης ιρανικής επίθεσης ακούστηκαν από όλο τον κόσμο απόψε. Ο κόσμος στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και υποστηρίζει το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Το Ιράν πρέπει να πληρώσει το τίμημα για την επιθετικότητά του. Το αρχικό τίμημα πρέπει να είναι η άμεση αναγνώριση του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης - το οποίο εξαπέλυσε την εκτεταμένη τρομοκρατική επίθεση χθες το βράδυ - ως τρομοκρατική οργάνωση. Μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε το Ιράν, πρέπει να επιβληθούν επώδυνες κυρώσεις στο Ιράν, μεταξύ άλλων και στον τομέα των πυραύλων.

Όπως κάθε άλλη χώρα, έτσι και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στη μαζική επίθεση του Ιράν. Το Ισραήλ αμύνθηκε με επιτυχία απέναντι στην επίθεση του Ιράν και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον».

Last night, a large-scale and unprecedented attack - consisting of hundreds of drones, cruise missiles and ballistic missiles - was launched by Iran against the State of Israel.



The attack, which originated from Iranian territory, was supplemented by additional terror attacks by… pic.twitter.com/8G9ifCai85