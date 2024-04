Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα (βίντεο)

Στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν για την κατάσβεση δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην Κερατέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, η φωτιά καίει μία αποθήκη όπως και παλιά αυτοκίνητα.



