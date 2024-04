Κόσμος

Ισραήλ: Θα απαντήσουμε στο Ιράν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και με τον τρόπο που πρέπει

«Θα απαντήσουμε στο Ιράν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο υπουργός του Πολεμικού Συμβουλίου Μπένι Γκαντζ, λίγες ώρες μετά τη μαζική επίθεση από την Τεχεράνη

-

«Θα οικοδομήσουμε έναν περιφερειακό συνασπισμό και θα διεκδικήσουμε το τίμημα από το Ιράν με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα που είναι σωστό για εμάς», είπε ο Γκαντζ σε δήλωση λίγο πριν συγκληθεί το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για να συζητήσει την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν.

Ο Γκαντζ είπε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να πάρει πίσω τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και να εξασφαλίσει τα νότια και βόρεια σύνορά του, ώστε οι άνθρωποι που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στις περιοχές αυτές, να μπορούν να επιστρέψουν.

Εκπρόσωπος IDF: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για νέο πολεμικό μέτωπο με το Ιράν

Νωρίτερα, ο ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας IDF αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ δήλωσε στο Skynews ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο ενός νέου πολεμικού μετώπου με το Ιράν.

Ερωτηθείς αν έχει ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο, απάντησε: «Ασφαλώς ελπίζω πως όχι, (αλλά) νομίζω πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την πραγματικότητα». Πρόσθεσε πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι Ιρανοί δεν θα προσπαθήσουν ξανά να σκοτώσουν Ισραηλινούς.

Στο ερώτημα αν θα υπάρξουν αντίποινα από το Ισραήλ, ο εκπρόσωπος είπε: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε το βλέμμα προς την κυβέρνηση σήμερα, η κυβέρνηση θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα και θα λάβει τις αποφάσεις της και θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες».

Φιντάν σε Αμπντολαχιάν: Δεν θέλουμε περαιτέρω κλιμάκωση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από το Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν είπε στον Ιρανό υπουργό ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή μετά τα αντίποινα του Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα της 13ης Απριλίου και ότι επιθυμεί «να σταματήσουν τα βήματα που θα αύξαναν την ένταση».

Κίρμπι: Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ξεκάθαρος... δεν θέλει κλιμάκωση

Τη θέση του Τζο Μπάιντεν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

«Ο πρόεδρος δεν πιστεύει ότι χρειάζεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση η κατάσταση», τόνισε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν εργάζεται σε «διπλωματικό επίπεδο» συγκαλώντας μια συνάντηση της G7 αργότερα σήμερα.

«Αυτό που επέδειξε το Ισραήλ χθες το βράδυ ήταν μια απίστευτη ικανότητα να αμύνεται. Απλώς η δική του στρατιωτική υπεροχή ήταν πολύ αξιοσημείωτη χθες», τόνισε και πρόσθεσε: «Πολύ λίγα συστήματα πέρασαν και η ζημιά ήταν εξαιρετικά ελαφριά».

«Ο πρόεδρος είναι ξεκάθαρος. Δεν θέλουμε να κλιμακωθεί αυτό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θα μας πουν πολλά», τόνισε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου ασφαλείας..

