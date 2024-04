Αθλητικά

Μόντε Κάρλο Masters: Ο Τσιτσιπάς στο θρόνο για 3η φορά

Ο Ρούουντ πήρε το εναρκτήριο γκέιμ του τελικού, αλλά η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στον Τσιτσιπά.

Τον 11ο τίτλο της καριέρας του, πρώτο μετά από οκτώ μήνες, πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο... αγαπημένο του Μόντε Κάρλο. Ο Ελληνας τενίστας επικράτησε στον τελικό του Νορβηγού Κάσπερ Ρούουντ με 6-1, 6-4 και κατέκτησε το τουρνουά Masters του Πριγκιπάτου για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, εξασφάλισε πολύτιμους βαθμούς, που θα τον επαναφέρουν στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία θα ανακοινωθεί αύριο.

Ο Ρούουντ πήρε το εναρκτήριο γκέιμ του τελικού, αλλά η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στον Τσιτσιπά. Ισοφάρισε με love game, ακολούθως «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του και στο επόμενο γκέιμ «έσβησε» τρία break points, για να φτάσει στο 3-1. Ο Νορβηγός έδειξε νευρικός, έκανε αβίαστα λάθη σε πολύ κρίσιμα σημεία κι έτσι, παρότι όλα τα γκέιμ ήταν «κλειστά», ο Ελληνας τενίστας τα κέρδισε όλα και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-1.

Το παιχνίδι στη συνέχεια ήταν σαφώς πιο ισορροπημένο και μάλιστα ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να «σβήσει» break point στο πρώτο και το τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ. Ο "Στεφ" είχε τη δική του ευκαιρία (εις διπλούν μάλιστα), αλλά ο Ρούουντ άντεξε και ισοφάρισε σε 3-3, για να ακολουθήσει ένα «μαραθώνιο» γκέιμ, διάρκειας σχεδόν 13 λεπτών, όπου ο Ελληνας πρωταθλητής (αν και ξεκίνησε με 40-0) χρειάστηκε να σώσει άλλα τρία break points (8/8 συνολικά στο ματς!). Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 5-4 και όταν του δόθηκε η ευκαιρία, δεν την άφησε αναξιοποίητη. Με τον Νορβηγό να παίζει υπό πίεση και να κάνει κρίσιμα λάθη, ο "Στεφ" πέτυχε το μοναδικό break του δεύτερου σετ, με το οποίο διαμόρφωσε το 6-4 και κατέκτησε το τρόπαιο.

