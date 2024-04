Κόσμος

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: “Οι ΗΠΑ γνώριζαν για την επιχείρηση”

Πότε ανακοίνωσε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρόθεσή του να διεξάγει επιχείρηση κατά του Ισραήλ ως αντίποινα.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε κάνει γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρόθεσή του να διεξαγάγει «περιορισμένη» επιχείρηση κατά του Ισραήλ ως αντίποινα στην επίθεση κατά του ιρανικού προξενείου στην Δαμασκό.

«Ανακοινώσαμε με μήνυμα στον Λευκό Οίκο ότι η επιχείρησή μας θα ήταν περιορισμένη και ελάσσων και θα είχε στόχο την τιμωρία του ισραηλινού καθεστώτος», δήλωσε κατά την διάρκεια ενημέρωσης των ξένων διπλωματών στην Τεχεράνη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τις γειτονικές χώρες για το σχέδιό της «72 ώρες πριν από την επιχείρηση».

«Ανακοινώσαμε στους αδελφούς και φίλους στην περιοχή, ανάμεσά τους και τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ότι στόχος είναι αποκλειστικά η τιμωρία του ισραηλινού καθεστώτος», είπε.

«Δεν επιδιώκουμε να βάλουμε στο στόχαστρο τον αμερικανικό λαό ή τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», πρόσθεσε προειδοποιώντας ότι το Ιράν μπορεί να στοχεύσει τις αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις αν εμπλακούν «στην άμυνα ή την αποστήριξη» του Ισραήλ.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ είναι μια νόμιμη πράξη

Το ένοπλο κίνημα των Χούθι στην Υεμένη δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν μια νόμιμη πράξη ως απάντηση για τη φερόμενη ως ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Εκπρόσωπος των Χούθι πρόσθεσε ότι η υεμενίτικη οργάνωση βρίσκεται σε άμεση αντιπαράθεση με το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας επίθεση στο λιμάνι Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εμποδίζοντας τα ισραηλινά πλοία να διαπλεύσουν την Ερυθρά Θάλασσας.

