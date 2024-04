Κόσμος

Μέση Ανατολή - Ισραήλ: Είμαστε σε ετοιμότητα για περαιτέρω επίθεση του Ιράν

Πώς χαρακτηρίζει την επίθεση του Ιράν ο IDF και ποιες οι επόμενες κινήσεις του στρατού για να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο.

Ο IDF δηλώνει πως το Ισραήλ είναι «σε ετοιμότητα και προετοιμασμένο για περαιτέρω επίθεση», όπως ανέφερε στο Sky News ο εκπρόσωπος του IDF αντισυνταγματάρχης Peter Lerner.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χθεσινοβραδινή υπεράσπιση του Ισραήλ «ενότητα των λογικών παικτών ενάντια στο διαβολικό σχέδιο του Ιράν. Πρόκειται για μία πολύ, πολύ σοβαρή κίνηση κατά του Ισραήλ. Η αεράμυνα του Ισραήλ, οι ικανότητες του αμερικανικού στρατού, του βρετανικού στρατού, της βρετανικής αεροπορίας, αλλά και της γαλλικής αεροπορίας έστειλαν ένα πολύ σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι τέτοιες ενέργειας πολύ απλά δεν περνούν. Μαζί, ενωμένοι, σώσαμε ισραηλινές ζωές».

Ο IDF θα «προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο»

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα απαντήσει στο Ιράν, είναι: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η κυβέρνηση θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα και θα λάβει τις αποφάσεις της και θα δώσει ανάλογες οδηγίες στον στρατό». Πρόσθεσε μάλιστα πως ο IDF θα «προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο».

«Πρέπει να βλέπουμε με πολύ ανοιχτά μάτια τι μπορεί πραγματικά να συμβεί περαιτέρω και γι' αυτό ο IDF είναι προετοιμασμένος, ενώ και η αεράμυνά μας συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή».

Ερωτηθείς αν έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο του Ισραήλ, απαντά: «Ελπίζω πως όχι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όμως προετοιμασμένοι για αυτό το σενάριο. Η πρόθεση τους ήταν να σκοτώσουν Ισραηλινούς. Απέτυχαν. Αυτό είναι καλό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα ξανασυμβούν».

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

