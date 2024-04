Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: σύλληψη για απόπειρα δολοφονίας στο γήπεδο του Πανιωνίου

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον φερόμενο ως δράστη που καταζητούσαν οι αρχές από το Σάββατο.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές, για το περισττικό με πυροβολισμούς έξω από το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη το Σάββατο.

Ο δράστης συνελήφθη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, έξω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ. Πρόκειται για έναν 40χρονο ημεδαπό και όπως φαίνεται δεν επρόκειτο για οπαδικό επεισόδιο αλλά για μεταξύ τους διαφορές.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα της επίθεσης είναι 34 ετών και στο σημείο είχαν βρεθεί τρείς σφαίρες και ενας κάλυκας. Ο τραυματίας βρίσκεται εκτός κινδύνου, στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, Γιώργος Γεννηματάς.

Το περιστατικο έγινε έξω ακριβώς από τον σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών «ΠΑΝΘΗΡΕΣ».

