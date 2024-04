Αθλητικά

Οπαδική βία - Πάτρα: Ανήλικος δέχτηκε επίθεση από τέσσερα άτομα

Πώς συνέβη το περιστατικό στην Πάτρα, κατά το οποίο του επιτέθηκαν τέσσερα άτομα.

Τελειωμό φαίνεται να μην έχουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, με ένα ακόμα να εξελίσσεται στην Πάτρα το βράδυ της Κυριακής και θύμα έναν 17χρονο, ο οποίος έζησε έναν εφιάλτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 17χρονος το βράδυ της Κυραικής δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άγνωστά του άτομα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους αστυνομικούς ο ανήλικος, γύρω στις 8 το βράδυ της Κυριακής 14 Απριλίου, έφυγε από το σπίτι του με το μηχανάκι του ώστε να μεταβεί σε καφετέρια για να δει τον αγώνα ΑΕΚ – Άρης φορώντας την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας.

Όταν σταμάτησε σε ένα φανάρι, όπως δήλωσε ο ίδιος, τον προσέγγισαν τέσσερα άγνωστα προς αυτόν άτομα, που φορούσαν μαύρα ρούχα. Τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι;» και μετά τον κύκλωσαν. Δύο εξ’ αυτών, φέρεται να τον χτύπησαν στο πρόσωπο, του έβγαλαν την μπλούζα και έφυγαν κατευθυνόμενα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περί αθλητισμού και εξύβριση όπως και για σωματική βλάβη. Οι τέσσερις δράστες αναζητώνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

