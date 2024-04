Life

Γιάννης Φέρτης: Το συγκινητικό αντίο της Φίνος Φιλμ (βίντεο)

Η Φίνος Φιλμ, αποχαιρετά με ένα βίντεο τον ηθοποιό Γιάννη Φέρτη που έφυγε από τη ζωή.

Το δικό της "αντίο" λέει στον ηθοποιό Γιάννη Φέρτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών την Κυριακή, η Φίνος Φιλμ.

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Φίνος Φιλμ, μοιράζεται μία σκήνη από τα πρώτα χρόνια του σπουδαίου ηθοποιού στον κινηματογράφο και στη λεζάντα που το συνοδεύει γράφει: «Αντίο λέμε σήμερα στον σπουδαίο Γιάννη Φέρτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Υπηρέτησε με αφοσίωση την υποκριτική τέχνη για πάνω από εξήντα χρόνια και ξεχώρισε για το ήθος και τη σεμνότητά του. Η βελούδινη και εκφραστική του φωνή θα μας συντροφεύει πάντα μέσα από τις ταινίες του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η κηδεία του ηθοποιού θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο και όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, η οικογένεια επιθυμεί την ενίσχυση του ταμείο αλληλοβοήθειας των ηθοποιών, αντί στεφάνων.





