Πολιτική

Μέση Ανατολή - Κουτσούμπας: Κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιπλέον, καλεί τον λαό να αποδοκιμάσει το μπλοκ των κομμάτων που σέρνουν την Ελλάδα σε επικίνδυνα μονοπάτια.

-

Ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας αναφερόμενος σε δήλωσή του για τις επικίνδυνες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επισημαίνει ότι «βρίσκουν τους λαούς μπροστά στον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή» και καταλογίζει στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ την εμπλοκή της χώρας σε δύο ταυτόχρονους πολέμους, με απρόβλεπτες συνέπειες για τον ελληνικό λαό.

Επίσης καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της στο Ισραήλ, να απεμπλακεί η χώρ από τους ιμπεραλιαστικούς πολέμους και να επιστρέψει η φρεγάτα «Ύδρα» από την Ερυθρά Θάλασσα. Επιπλέον καλεί τον λαό να αποδοκιμάσει το μπλοκ των κομμάτων που σέρνουν την Ελλάδα σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Η δήλωση του κ. Κουτσούμπα

«Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκουν τους λαούς μπροστά στον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες, η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, με την απροκάλυπτη ευθυγράμμιση μαζί της του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εμπλέκουν τη χώρα μας ακόμη πιο βαθιά σε δύο ταυτόχρονους πολέμους, με απρόβλεπτες συνέπειες για το λαό μας.

Είναι προφανές ότι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις η μάχη των ευρωεκλογών αποκτά ακόμα πιο κρίσιμο χαρακτήρα. Πρέπει να αποδοκιμαστεί απ’ το λαό το μπλοκ εκείνο των κομμάτων που σέρνουν την Ελλάδα σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, να απεμπλακεί η χώρα από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει η Φρεγάτα «Ύδρα» από την Ερυθρά Θάλασσα»

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός