Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Όλοι και όλες στην απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 17 Απριλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες δίνουμε βροντερό παρών στις κινητοποιήσεις”, σημειώνει το τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

-

Ανακοίνωση-κάλεσμα εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 17 Απριλίου.

"Δίνουμε βροντερό παρών στις κινητοποιήσεις και απαιτούμε να μπει ένα τέλος στις πολιτικές που οδηγούν στην εξαθλίωση τον κόσμο της εργασίας και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία", αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Παράλληλα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «απαιτούμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, δουλειά δικαιώματα, πραγματικές αυξήσεις των μισθών και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Την Τετάρτη 17 Απριλίου συμμετέχουμε στην απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία και ενώνουμε τη φωνή μας με τα συνδικάτα. Εργαζόμενοι-ες, άνεργοι-ες, συνταξιούχοι, νέοι και νέες δίνουμε βροντερό παρών στις κινητοποιήσεις και απαιτούμε να μπει ένα τέλος στις πολιτικές που οδηγούν στην εξαθλίωση τον κόσμο της εργασίας και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Απαιτούμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, δουλειά δικαιώματα, πραγματικές αυξήσεις των μισθών και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Διαδηλώνουμε όλοι και όλες μαζί για να μπει τέλος:

Στη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, στη συρρίκνωση των συλλογικών συμβάσεων, στα ωράρια λάστιχο, στις απλήρωτες υπερωρίες, στις ανεξέλεγκτες απολύσεις και στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.

Στην ανεξέλεγκτη εργοδοτική αυθαιρεσία και την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στην απαξίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και την ακραία ενταντικοποίηση της εργασίας που οδηγούν σε συνεχόμενα εργατικά ατυχήματα.

Στη φτωχοποίηση του κόσμου της εργασίας και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας από τα καθηλωμένα εισοδήματα και την ανεξέλεγκτη ακρίβεια.

Στην ιδιωτικοποίηση της Υγείας, της Παιδείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Στην κυβερνητική ανοχή στην αισχροκέρδεια και του πλουτισμού των λίγων σε βάρος των κοινωνίας.

Υψώνουμε τη φωνή μας και διεκδικούμε:

με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατώτατο μισθό 900 ευρώ και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας παντούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Πάταξη της κερδοσκοπίας και μέτρα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στη φτώχεια και την ακρίβεια. Στήριξη των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, συνεχείς ελέγχους για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

Την Τετάρτη 17 Απριλίου, όλοι και όλες μαζί στις 11.00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα και στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα για αξιοπρεπή ζωή και εργασία. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Για να μπει επιτέλους τέλος στην πιο ακραία αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική που γνώρισε ο τόπος από την μεταπολίτευση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια στη χώρα

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: εξιτήριο για τον 39χρονο

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός