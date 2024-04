Κοινωνία

Πανεπιστημίου: Κεραία τρόλεϊ καρφώθηκε σε διώροφο λεωφορείο τραυματίζοντας τουρίστες (εικόνες)

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, με τρόλεϊ και διώροφο λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο οχήματα δεν συγκρούστηκαν, αλλά η κεραία του τρόλεϊ καρφώθηκε στο τζάμι του λεωφορείου.

Από το ατύχημα, τραυματίστηκαν ελαφρά έξι τουρίστες. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες φέρουν εκδορές και δεν έχουν ζητήσει να μεταβούν στο νοσοκομείο.





