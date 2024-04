Κοινωνία

Βία ανηλίκων: Χιλιάδες έλεχγοι και δεκάδες συλλήψεις το τελευταίο τριήμερο

Πόσοι ανήλικοι τελικά συνελήφθησαν και για ποιους λόγους κατά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάλειψη της βίας ανηλίκων.

Η ΕΛΑΣ, το τριήμερο 12-14 Απριλίου, πραγματοποίησε ειδικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εξάλειψη της βίας των ανηλίκων, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων και των γονέων τους, μέσω της εμφανούς αστυνομικής παρουσίας.

Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια, οργανωμένες επιχειρήσεις, ήπιας αστυνόμευσης, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία συγκέντρωσης νέων, όπου έχουν σημειωθεί περιστατικά παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκαν 4.358 ανήλικοι, προσήχθησαν 80 και συνελήφθησαν 33 για τους εξής λόγους:

5 για κλοπές-διαρρήξεις,

5 για σωματικές βλάβες,

3 για ναρκωτικά,

17 για παραβάσεις ΚΟΚ,

1 για όπλα και

2 για λοιπά αδικήματα.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 121 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 100 για ΚΟΚ, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τις δράσεις για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει απροστάτευτο, ευάλωτο και μόνο και κανείς γονιός να μην ανησυχεί για το παιδί του, όταν αυτό βρίσκεται εκτός σπιτιού»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

