Ισραήλ - Ιράν: Σχέδιο για χτύπημα στα πυρηνικά

Το σχέδιο του Ισραήλ για τα αντίποινα στο Ιράν είναι ό,τι ακριβώς φοβόταν ο κόσμος

Σε απόφαση κλιμακούμενων αντιποίνων για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις της 13ης Απριλίου, με αποφυγή όμως πρόκλησης γενικευμένης σύρραξης, προχώρησε την Τρίτη το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Δεν χαράχθηκε, ωστόσο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε σε υπουργούς του κόμματός του, του Λικούντ (δεξιά), ότι η ανταπόδοση της επίθεσης που εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον της χώρας του πρέπει να είναι έξυπνη, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Κατά τις πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου, που επικαλέστηκε πηγή του στην κυβέρνηση Νετανιάχου, δόθηκε στις ΗΠΑ η υπόσχεση πως θα υπάρξει προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον για την ανταπόδοση, ώστε να έχουν χρόνο οι αμερικανικές και άλλες συμμαχικές δυνάμεις να προετοιμαστούν για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα.

Οι ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζουν τα πολεμικά τους αεροσκάφη για να πραγματοποιήσουν το χτύπημα εναντίον του Ιράν. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία περιλαμβάνει μαχητικά F-16, F-15 και F-35.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ του Ισραήλ Χέρτζι Χαλεβί, σημείωσε την Τρίτη ότι η χώρα του παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας και ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες για τις ενέργειές του. Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον ισραηλινό στρατό να του παραδώσει μία «λίστα πιθανών στόχων» για μία επίθεση στο Ιράν.

«Στόχος του Ισραήλ είναι να πλήξει το Ιράν χωρίς να προκαλέσει γενικευμένο πόλεμο», μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Channel 12, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Πολεμικού Συμβουλίου. Ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ θέλει να δράσει κατά του Ιράν σε συντονισμό με τις Ηνωμένες πολιτείες.

Το Channel 12 σημείωσε ότι «συζητήθηκαν πολλές επιλογές, που θα αποτελέσουν επώδυνη απάντηση κατά του Ιράν, χωρίς όμως να πυροδοτηθεί ένας περιφερειακός πόλεμος. Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στοχεύει, επίσης, σε ένα χτύπημα το οποίο δεν θα μπλοκάρουν οι ΗΠΑ».

Πιθανός στόχος στο ιρανικό έδαφος είναι το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Άλλος ενδεχόμενος στόχος είναι μία από τις βασικές εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος. Στόχους επίσης αποτελούν επίσης, εργοστάσια και αεροδρόμια που απογειώνονται τα drones.

