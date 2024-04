Πολιτισμός

Κηδεία Γιάννη Φέρτη: Θρήνος στο “τελευταίο αντίο” στον σπουδαίο ηθοποιό (εικόνες)

Πλήθος συναδέλφων, φίλων και γνωστών συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, τον “αιώνιο ζεν πρεμιέ” της ελληνικής υποκριτικής.

Σε ιδιαίτερα βαρύ και φορτισμένο κλίμα εψάλη το μεσημέρι της Τρίτης από το παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδώρων και Αγίου Λαζάρου του πρώτου Νεκροταφείου Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πασίγνωστου ηθοποιού του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Γιάννη Φέρτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 14 Απριλίου.

Στην τελετή πέρα από τους οικείους του ηθοποιού, παρέστη πλήθος συναδέλφων, συγγενών και φίλων αλλά και πολιτιστικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών προσωπικοτήτων οι οποίες προσήλθαν για να πουν το στερνό αντίο στον “αιώνιο ζεν πρεμιέ” της ελληνικής υποκριτικής. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του ηθοποιός Μαρίνα Ψάλτη, η οποία με τη συμπαράσταση των οικείων της προσπαθεί να σταθεί όρθια και να αντιμετωπίσει την απώλεια του συντρόφου της ζωής της.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο κοιμητήριο ήταν οι πρώην σύζυγοι του ηθοποιού Ξένια Καλογεροπούλου και Μιμή Ντενίση, η πρώην σύντροφός του Τάνια Τσανακλίδου, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας, οι ηθοποιοί Σταμάτης Φασουλής, Γρηγόρης Βαλτινός, Γιάννης Βούρος, Πέγκη Σταθακοπούλου, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Καρυοφιλιά Καραμπέτη, Κώστας Φαλελάκης, Υρώ Μανέ, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Βασίλης Χαρλαμπόπουλος, Παναγιώτα Βλαντή και Κατερίνα Λέχου, και οι ερμηνευτές Μαρινέλλα και Γιώργος Νταλάρας.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια του ηθοποιού ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους ότι επιθυμεί να ενισχυθεί οικονομικά το έργο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

