Κοπεγχάγη: Η ιστορία του κτηρίου εκατοντάδων χρόνων που τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Πολλοί παρομοίασαν την φωτιά με εκείνη στην Παναγία των Παρισίων καθώς το κτήριο είναι μεγάλης σημασίας για την Δανία και με μεγάλη ιστορία.

Πυρκαγιά σημειώθηκε την Τρίτη στο Παλιό Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, προκαλώντας σοβαρές φθορές σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια της Δανίας.

Η οροφή του κτηρίου κατέρρευσε, ενώ βίντεο από τοπικά ΜΜΕ έδειχναν ανθρώπους να απομακρύνουν μεγάλους πίνακες ζωγραφικής προκειμένου να τους προστατέψουν από τις φλόγες.

Το κτήριο, το οποίο δεν στεγάζει πλέον το χρηματιστήριο της Δανίας και αποτελεί έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τελούσε υπό εργασίες ανακαίνισης και ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές όταν ξέσπασε η φωτιά.

«Μας περίμενε ένα τρομερό θέαμα. Το Χρηματιστήριο καίγεται», έγραψε το Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χ.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την οδήγηση στο κέντρο της πόλης, ενώ δανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κοντινή πλατεία εκκενώθηκε.

Το ιστορικό κτήριο, που χρονολογείται από το 1625, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κοινοβούλιο της Δανίας και το βασιλικό παλάτι.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ενγκελ-Σμιτ, ανέφερε ότι 400 χρόνια πολιτιστικής κληρονομιάς τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η ιστορία του κτηρίου

Το κτήριο, που χρονολογείται από το 1625, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Κοινοβούλιο της Δανίας, το Φόλκετινγκ, που στεγάζεται στο παλιό βασιλικό παλάτι του κάστρου Κρίστιανσμποργκ. Τα δανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κοντινή πλατεία εκκενώθηκε και η κύρια είσοδος στο Κρίστιανσμποργκ έκλεισε λόγω καπνού.

Το παλιό χρηματιστήριο ανακαινιζόταν και είχε καλυφθεί με σκαλωσιές και προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα. Αυτή τη στιγμή στεγάζει το Δανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο περιέγραψε τις σκηνές το πρωί της Τρίτης ως τρομερό θέαμα.

Ένας από τους τεχνίτες που αντικατέστησαν τούβλα στο κτήριο είδε τη φωτιά να ξεσπά στην οροφή ενώ βρισκόταν στη σκαλωσιά. Ο Όλε Χάνσεν είπε ότι φώναξε στους συναδέλφους του ότι έπρεπε να κατέβουν και ότι άφησε την πόρτα ξεκλείδωτη για να μπουν μέσα οι πυροσβέστες.

Ο επιθεωρητής του τοπικού μουσείου Benjamin Asmussen είπε στο TV2 της Δανίας ότι η φωτιά ήταν δύσκολο να παρακολουθηθεί, καθώς το παλιό χρηματιστήριο ήταν γεμάτο με πίνακες Δανών που είχαν παίξει σημαντικούς ρόλους από τον 17ο αιώνα.

Ο βασιλιάς Φρειδερίκος Ι είπε ότι η πυρκαγιά ήταν ένα "λυπηρό θέαμα" για ένα τόσο σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δανίας: το χαρακτηριστικό κωδωνοστάσιο δράκων της είχε βοηθήσει στον καθορισμό της Κοπεγχάγης. Διαδέχτηκε τη βασίλισσα Μαργκρέθη Β' τον Ιανουάριο και οι εκδηλώσεις για τα 84α γενέθλιά της που είχαν προγραμματιστεί την Τρίτη μετριάστηκαν λόγω της πυρκαγιάς.

Το ολλανδικό κτήριο αναγεννησιακού στιλ στο Slotsholmen ή το νησί των παλατιών της πόλης, ανατέθηκε από τον βασιλιά της Δανίας Χριστιανό Δ΄ με στόχο να μετατρέψει την Κοπεγχάγη σε σημαντικό εμπορικό κέντρο.

Το διάσημο κωδωνοστάσιο περιείχε τέσσερις δράκους των οποίων οι ουρές ήταν στριμμένες σε ένα δόρυ και τρεις κορώνες, συμβολίζοντας τους στενούς δεσμούς με τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

