Παράξενα

Δικηγόρος έκανε λάθος “κλικ” και “έδωσε” διαζύγιο σε άλλο ζευγάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου παραδέχεται ότι έκανε λάθος, αλλά ο δικαστής λέει ότι η τελική εντολή δεν μπορεί να ανατραπεί.

-

Ένα ζευγάρι χώρισε κατά λάθος αφού δικηγόροι σε κορυφαία δικηγορική εταιρεία έκαναν ένα λάθος κλικ στον υπολογιστή, αλλά ένας ανώτερος δικαστής είπε ότι δεν μπορεί να ανατραπεί.

Το ζευγάρι, που αναφέρεται ως κύριος και κυρία Γουίλιαμς από το ανώτατο δικαστήριο, ήταν παντρεμένοι για 21 χρόνια έως ότου χώρισαν το 2023.

Δικηγόροι της εταιρείας Βάρνταγκς του Λονδίνου, με επικεφαλής την Αγέσα Βάρνταγκ, την αυτοαποκαλούμενη «ντίβα του διαζυγίου», χρησιμοποίησαν μια διαδικτυακή πύλη για να υποβάλουν κατά λάθος αίτηση για τελική παραγγελία για το ζευγάρι, το οποίο προσπαθούσε ακόμη να συμφωνήσει με οικονομικές ρυθμίσεις για τον χωρισμό τους.

Ο πρόεδρος του οικογενειακού τμήματος, εξήγησε ότι οι δικηγόροι είχαν σκοπό να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου για έναν άλλο πελάτη «αλλά κατά λάθος άνοιξαν τον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης στο «Williams v Williams» και προχώρησαν στην υποβολή αίτησης για τελική εντολή σε αυτή την υπόθεση».

Είπε ότι οι δικηγόροι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τη σύζυγο, χρησιμοποίησαν την διαδικτυακή πύλη «χωρίς την οδηγία ή την εξουσιοδότηση του πελάτη τους». Είπε ότι το διαδικτυακό σύστημα λειτούργησε με «την συνηθισμένη πλέον ταχύτητά του» και έδωσε την εντολή διαζυγίου των Γουίλιαμς μέσα σε 21 λεπτά.

Οι δικηγόροι κατάλαβαν το λάθος τους δύο μέρες αργότερα και υπέβαλαν αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο για να ακυρώσει την οριστική απόφαση διαζυγίου. Περιέγραψαν το σφάλμα ως απλώς εκείνο του Βάρνταγκς που έκανε «κλικ στο λάθος κουμπί» και υποστήριξαν ότι, καθώς η τελική παραγγελία υποβλήθηκε κατά λάθος, θα έπρεπε να ακυρωθεί.

Όμως ο ΜακΦάρλεϊν απέρριψε την αίτηση και είπε: «Υπάρχει έντονο συμφέρον της δημόσιας πολιτικής να σεβαστεί τη βεβαιότητα και την οριστικότητα που απορρέει από την οριστική απόφαση διαζυγίου και να διατηρήσει το status quo που έχει δημιουργήσει».

Πρόσθεσε ότι ήταν απαραίτητο να διορθωθεί η εντύπωση ότι η διαδικτυακή πύλη διαζυγίου θα «έδινε μια οριστική παραγγελία διαζυγίου όπου κάποιος δεν ήθελε απλώς «με το πάτημα ενός λάθος κουμπιού»».

«Όπως πολλές παρόμοιες διαδικτυακές διαδικασίες, ένας χειριστής μπορεί να φτάσει στην τελική οθόνη όπου γίνεται το τελευταίο κλικ του ποντικιού αφού ταξιδέψει σε μια σειρά προηγούμενων οθονών», είπε.

Ο Βάρνταγκ, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους δικηγόρους διαζυγίου του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε ότι ο δικαστής είχε λάβει μια «κακή απόφαση» και ότι «αποφάσισε, ουσιαστικά, «ο υπολογιστής λέει όχι, έχετε χωρίσει».

Ο Βάρνταγκ, ο οποίος κέρδισε την απόφαση ορόσημο το 2010 ότι το προγαμιαίο συμβόλαιο της Γερμανίδας κληρονόμου Katrin Radmacher ήταν νομικά δεσμευτικό, πρόσθεσε: «Το κράτος δεν πρέπει να χωρίζει τους ανθρώπους με βάση ένα γραφικό λάθος. Πρέπει να υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του ατόμου που χωρίζει, επειδή η αρχή της πρόθεσης στηρίζει τη δικαιοσύνη του νομικού μας συστήματος».

«Όταν ένα λάθος γνωστοποιείται σε ένα δικαστήριο και όλοι αποδέχονται ότι έχει γίνει ένα λάθος, προφανώς πρέπει να αναιρεθεί… Αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, ο νόμος μας λέει ότι μπορείτε να χωρίσετε από ένα λάθος που έγινε σε ένα διαδικτυακό Σύστημα. Και αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό, δεν είναι δικαιοσύνη».

Η Βάρνταγκ είπε στο Law Society Gazette ότι στεκόταν πίσω από τον δικηγόρο που κατά λάθος υπέβαλε αίτηση για την τελική παραγγελία για τους Γουίλιαμς κάνοντας κλικ στο λάθος όνομα από ένα αναπτυσσόμενο μενού στην πύλη διαζυγίου.

Ο Βάρνταγκ κέρδισε έναν διακανονισμό 64 εκατομμυρίων λιρών για την Pauline Chai, σύζυγο του μεγιστάνα Laura Ashley Khoo Kay Peng, το 2017.

Έγινε πρωτοσέλιδο το 2019 αφού έστειλε ένα σημείωμα στο προσωπικό που απαγορεύει τις ζακέτες στο γραφείο. Σε έναν νέο ενδυματολογικό κώδικα που εκδόθηκε πέρυσι , είπε ότι το προσωπικό θα μπορούσε να αποφεύγει τα μανικετόκουμπα και τα επαγγελματικά κοστούμια που σχετίζονται με «τραπεζίτες και κτηματομεσίτες» και αντ' αυτού να φοράει ηλεκτρίκ μπλε μπουφάν με παγιέτες και χρυσά δερμάτινα παντελόνια στο γραφείο.

Πηγή: theguardian.com

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια και τις έφαγε… αστυνομικός

Ιεράπετρα: Ανατροπή στο θάνατο του 65χρονου Γερμανού

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού και οι μαρτυρίες (βίντεο)