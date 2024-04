Πολιτική

Λοβέρδος: Ο στόχος των Ευρωεκλογών, το “αδιευκρίνιστο ΠΑΣΟΚ” και οι δυσαρεστημένοι του Μητσοτάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα'' αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον στόχο που έχει για τις Ευρωεκλογές και από που θα αντλήσει ψηφοφόρους.

-

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ‘’Καλημέρα Ελλάδα’’ και μίλησε για το κόμμα του ‘’Δημοκράτες’’ και τους στόχους που έχει σχετικά με τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

«Ο στόχος είναι πάνω από το 3 % και να είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα.

Να μπορέσουμε να έχουμε 2ο βουλευτή» ανέφερε.

Ερωτηθείς από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους είπε ότι «Θα πάρουμε ψηφοφόρους από την Νέα Δημοκρατία που αποσυσπειρώνεται. Ο Μητσοτάκης είναι μόνος του γι΄ αυτό κερδίζει. Αλλά υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι που είναι δυσαρεστημένοι.

Σχετικά με την πολιτική του ταυτότητα ανέφερε ότι «Είμαι ένα κεντρώος πολίτικος από τον καιρό του ΠΑΣΟΚ και οι ιδέες μου δεν μπορούν να βρουν τόπο στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στρέφεται προς τα αριστερά και το αδιευκρίνιστο.

Η μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων που αποσυσπειρώνονται είναι από την Νέα δημοκρατία.

Η μεγαλύτερη πηγή είναι αυτή που ψήφησαν Κυριακό Μητσοτάκη και τα προηγούμενα χρόνια ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ.

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν δυο φορές την Νέα Δημοκρατία. Αυτοί είναι δυσαρεστημένοι και επανέρχονται».

Ερωτηθείς για το εάν του είχε γίνει πρόταση από την Νέα Δημοκρατία είπε ότι «Ποτέ δεν μου έγινε πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνη την περίοδο σκεφτόμουν αν θα κατέβω υποψήφιος. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι φίλος μου.

Ο Σαμαράς είναι ένας από τους καλυτέρους Έλληνες πρωθυπουργούς. Δεν μπορώ να κάνω την σύγκριση με τον Γιώργο Παπανδρέου».

«Υπήρχε ένα αντίβαρο του 25 με 30 τοις εκατό που το έπαιρνε ο κ Τσίπρας και τώρα δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση σήμερα λέει σε όλα όχι και αυτό είναι το πρόβλημα.

Ο Κασσελάκης έχει την πολιτική ηρεμία τώρα να εκθέσει τις θέσεις του. Πιστεύω θα είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολίτευση.

Συνέχισε λέγοντας από πού προσδοκά να πάρει ψηφοφόρους «Όταν κανείς κόμμα θέλεις ψήφους από όπου και αν προέρχονται.

Είμαστε ένα κόμμα που είναι αποκλειστικά στο κέντρο και απευθύνεται παντού.

Ξεκίνησα μόνος μου και τώρα είμαστε 42 υποψήφιοι. Είμαστε αποκλειστικά στο κέντρο.

Αρκετοί υποψήφιοι μας που είναι στο ψηφοδέλτιο προέρχονται από τα δεξιά».

Σχετικά με τις διαφορές των ‘’Δημοκρατών’’ από το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι « Τα πανεπιστήμια η επιστολική ψήφος είναι κάποια από τα θέματα που μας κάνουν να διαφέρουμε από τον κ. Ανδρουλάκη. Επίσης στα ελληνοτουρκικά διαφέρουμε από το ΠΑΣΟΚ.

Η προσέγγιση της κυβέρνησης με την Τουρκία είναι σωστή».

Σχετικά με το αν υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου απάντησε «Υπάρχει πρόβλημα στις υποκλοπές και ενστερνίζομαι την άποψη του κ. Αλιβιζάτου» και πρόσθεσε ότι είναι απαράδεκτο Έλληνες ευρωβουλευτές να επιτίθονται στην Ελλάδα και να ζητούν διακοπή χρηματοδότησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες στο Ντουμπάι από τις σφοδρές νεροποντές - Το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε λίμνη (εικόνες)

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: “Γιατί έχει καταγραφεί μόνο η τελευταία μαχαιριά;”

Απεργία: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί