Τρεις συλλήψεις για παράνομα όπλα σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε ο παράνομος οπλισμός. Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα.

Στην σύλληψη τριών ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελεήμονα συνελήφθη ένας 27χρονος, στην περιοχή των Αχαρνών ένας άνδρας 37 ετών και στα Καμίνια ένας 53ρονος ο οποίος είχε στην κατοχή του πιστόλι, γεμιστήρα, μαχαίρι, κατσαβίδι και κουκούλα full face. Όλοι τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

1. Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες της 16-4-2024 στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 27χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο τον 27χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι και γεμιστήρας με -5- φυσίγγια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

2. Επιπλέον, πρώτες πρωινές ώρες της 15-4-2024 στην περιοχή των Αχαρνών, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 37χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα ο κατηγορούμενος στη θέα τον αστυνομικών που τον κάλεσαν σε έλεγχο απέρριψε πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε -3- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

3. Τέλος, μεσημβρινές ώρες της 15-4-2024 στην περιοχή των Καμινίων, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 53χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο τον 53χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, γεμιστήρας, μαχαίρι, κατσαβίδι και κουκούλα τύπου full face.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

