Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Γυναίκα πέταξε κουτάβια στα σκουπίδια - Πρόστιμο 120000 ευρώ

Κάτοικος της περιοχής άκουσε το κλάμα των νεογέννητων κουταβιών και ενημέρωσε την φιλοζωική. Ο ίδιος κάτοικος κατήγγειλε την γυναίκα στην αστυνομία.

Σε κάδο απορριμάτων πέταξε μία 69χρονη τέσσερα κουταβάκια στη Νέα Ιωνία.

Κάτοικος της περιοχής άκουσε το κλάμα των νεογέννητων κουταβιών και ενημέρωσε φιλοζωική η οποία παρέλαβε τα νεογέννητα για να τα φροντίσει. Το ένας από τα τέσσερα κουταβάκια δεν τα κατάφερε και μετά από λίγες ημέρες πέθανε.

Ο ίδιος κάτοικος που βρήκε τα σκυλάκια στον κάδο, κατήγγειλε σύμφωνα με την ΕΡΤ το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Αστυνομικοί, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποίησαν την 69χρονη γυναίκα, η οποία ομολόγησε πως πέταξε τα κουτάβια στα σκουπίδια γιατί δεν μπορούσε να τα περιθάλψει.

Το πρόστιμο

Εις βάρος της 69χρονης σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 120.000 ευρώ. Η δικογραφία ανατέθηκε από την Εισαγγελία σε αρμόδιο Ανακριτή.

