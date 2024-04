Οικονομία

Θεοχάρης: Διάσωση ρυθμίσεων μέχρι τις 29 Απριλίου

Τι ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών για το περιθώριο και το πλαίσιο που έχουν οι φορολογούμενοι με χρέη για να κρατήσουν "ζωντανές" τις ρυθμίσεις τους.

-

Μέχρι τις 29 Απριλίου θα έχουν περιθώριο φορολογούμενοι με χρέη να πληρώσουν και να κρατήσουν ζωντανές τις ρυθμίσεις τους.

Όπως είπε ο Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στη Βουλή η κυβέρνηση θα καταθέσει νομοτεχνική ρύθμιση για να δώσει «τακτική προθεσμία», αντί της υφιστάμενης που αναφέρει ότι το περιθώριο είναι μέχρι την δημοσίευση του σχετικού νόμου που ήδη συζητείται στη Βουλή στο ΦΕΚ.

Για τους φορολογούμενους η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε ήδη σχετική πλατφόρμα για να κάνει τη ζωή των φορολογουμένων, που θέλουν να αναβιώσουν συνολικά 232.000 ρυθμίσεις, πιο εύκολη.

Στην πλατφόρμα «Ρυθμίσεις με Ανεξόφλητες Εκπρόθεσμες Δόσεις», οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για:

Τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεων που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με καταβολές και επιστροφές φόρων,

Τις εκκρεμείς επιστροφές, καθώς και τις καταβολές για τις οποίες έχει ενημερωθεί η ΑΑΔΕ μέχρι 15/4/2024.

Το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν ως την έναρξη ισχύος του νόμου «Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» για την κάλυψη των ανεξόφλητων εκπρόθεσμων δόσεών τους.

Ασφυκτικά περιθώρια

Η εξόφληση των χρεών γίνεται μόνο με Ταυτότητα Οφειλής μέσω web banking και όχι μέσω IRIS ή καρτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου σε ρυθμίσεις, που με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους λόγω εκπρόθεσμων ανεξόφλητων δόσεων, πιστώνονται:

Οσες καταβολές έχουν γίνει ή θα γίνουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τυχόν εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

Η διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρων, πάντως, δεν συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν ήδη χαθεί με πράξη Προϊσταμένου ΔΟΥ.

Πηγή: euro2day.gr

