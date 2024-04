Πολιτική

Πλεύση Ελευθερίας: Προσφυγή για ακύρωση της κρατικής χρηματοδότησης

Τι αναφέρεται σε προσφυγή για τους λόγους για τους οποίους ζητείται η ακύρωση της καταβολής κρατικής χρηματοδότησης στην Πλεύση Ελευθερίας.

Πολίτες προχώρησαν σε άσκηση ιεραρχικής προσφυγής για την ακύρωση της απόφασης για καταβολη κρατικής επιχορήγησης στο κόμμα Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «Με την παρούσα προσφυγή στρεφόμαστε κατά της υπ΄αρ.πρωτ.109496/20-12-23 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών που χορηγεί κρατική τακτική χρηματοδότηση του κόμματος «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ». Το εν λόγω κόμμα,σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ.4938/30-6-23 βεβαίωση του ΑΡ.ΠΑΓΟΥ δεν έχει καταθέσει καταστατικό λειτουργίας με δημοκρατικά εκλεγμένα συλλογικά όργανα. Αυτό αντίκειται στο αρ. 27 του Συντάγματος που επιτάσσει τη δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και στο αρ.11 του ΠΔ15/2022 που ορίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της κρατικής χρηματοδότησης (δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων) είναι η διαχείριση των οικονομικών να γίνεται από όργανα που προβλέπονται στο καταστατικό».

Διαβάστε την προσφυγή και τα επιχειρήματα των πολιτών που ζητούν ακύρωση της κρατικής χρηματοδότησης στην Πλεύση Ελευθερίας:

