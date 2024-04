Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη - Λέκκας: Όσο αργεί, μπορεί να "χτυπήσει" με 8,2 Ρίχτερ

Εφιαλτικές προβλέψεις για πάνω από 8 ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη. Τι είπε για το δυστύχημα στο Πασαλιμάνι.

“Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει επισημάνει ότι πρέπει να γίνει άμεσα ένας σεισμός στην Κωνσταντινούπολη” τόνισε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξηγώντας ότι μέσα στην επόμενη πενταετία πρέπει να εκτονωθούν οι εντάσεις.

“Λέω “πρέπει” γιατί είναι το τελευταίο κομμάτι του ρήγματος. Το ρήγμα της Ανατολίας αποτελείται από 13 κομμάτια, 13 τμήματα. Τα 12 τμήματα έχουν σπάσει. Το τελευταίο τμήμα που έχει σπάσει, έχει δώσει δηλαδή μεγάλο σεισμό, ήταν το 1999 στη Νικομήδεια. Το τελευταίο ρήγμα τώρα που δεν έχει σπάσει, από το 1911 μέχρι τώρα, είναι το ρήγμα που είναι νότια της Κωνσταντινούπολης, στον υποθαλάσσιο χώρο. Είχαν υπολογίσει οι διεθνείς επιστημονικές ομάδες ότι έπρεπε να είχε σπάσει μέχρι το 2020. Όσο καθυστερεί συσσωρεύονται εντάσεις και μπορεί να γίνει μεγαλύτερος σεισμός” τόνισε.

“Επίσης το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα γιατί είχαμε δύο σεισμούς στην Προύσα και στο Κοβατσκίλι, προάστιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι στις άκρες και στις άκρες του ρήγματος και υποψιαστήκαμε ότι εδώ κάτι γίνεται, σπάνε οι άκρες του ρήγματος, πιθανώς να σπάσει και όλο το ρήγμα” εξήγησε.

“Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει στην επόμενη πενταετία να υπάρχει ένας μεγάλος σεισμός, γιατί όσο περνάει το χρονικό διάστημα ο σεισμός από τα 7,8 μεγαλώνει και πάει στο 8, πάει στο 8,2. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί θα υπάρχουν τεράστιες απώλειες” κατέληξε.

Κληθείς να σχολιάσει το δυστύχημα στο Πασαλιμάνι με την πτώση μέρους κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ειδικός φρουρός 31 ετών, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι με βάση τον σεισμό της Σάμου δημιουργήθηκε ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο, όπου τα παλιά, εγκαταλελειμμένα και ετοιμόρροπα κτίρια μπορούν οι Δήμοι μέσω τεχνικών επιτροπών να εισηγούνται για να κατεδαφιστούν. “Είναι ένα πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Υπάρχουν κτίρια σε κάθε δήμο και στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους δήμους, παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία δεν έχουν τις απαραίτητες συνθήκες στατικής επάρκειας και πραγματικά είναι ένας κίνδυνος μέσα στα σημεία της πόλης που είναι και πολυσύχναστα σημεία. Δεν είναι απλά μόνο ένα κτίριο” τόνισε.

“Ειδικά σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης, ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα μεγάλα σε πολλά κτίρια. Έχει μπει ένα πρόγραμμα κατεδάφισης των κτιρίων αυτών γιατί δεν μπορεί να γίνει αντισεισμική αναβάθμιση, γιατί τα ποσά είναι μεγάλα. Πολλές φορές υπάρχουν κληρονόμοι που δεν μπορεί να τους εντοπίσει κανένας. Δηλαδή είναι αδήλωτα ουσιαστικά” εξήγησε και σημείωσε ότι τα ετοιμόρροπα κτίρια είναι καταγεγραμμένα σε κάθε Δήμο.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε και στην άσκηση “Μίνωας” η οποία ξεκίνησε στην Κρήτη, το Νοέμβριο, με εντολή πρωθυπουργού. “Θα γίνει σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους Δήμους της Κρήτης. Περιλαμβάνει 75 επεισόδια στο σενάριο και θα ασκηθούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Θα γίνει εκκένωση 1.000 σχολείων περίπου στην Κρήτη, θα υπάρχουν επεμβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια, σε νοσοκομεία. Το σενάριο περιλαμβάνει δύο σεισμούς. Ο πρώτος υποτιθέμενος σεισμός θα γίνει τη Δευτέρα στα Χανιά και θα επηρεαστούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Την Τρίτη, ένας δεύτερος σεισμός 7,2 βαθμούς θα εκδηλωθεί κοντά στο Ηράκλειο, οπότε ουσιαστικά θα μπουν στην άσκηση οι Περιφερειακές Ενότητες του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Είναι μια άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου σε όλη την Κρήτη. Συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι φορείς. Θα μεταφερθούν δυνάμεις από την Αθήνα. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει στην Ελλάδα“.

