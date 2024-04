Υγεία - Περιβάλλον

Κυλικεία σχολείων: Νέο “μενού” από την Εθνική Επιτροπή Διατροφής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη συνεδρίαση της νεοϊδρυθείσας Επιτροπής αφορούσε τηις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων μαθητών στο σχολείο.

-

Την Τρίτη 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη των συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής που συστάθηκε με την Α1β/ΓΠ οικ 17166/21-3-2024 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, «σε ένα περιβάλλον όπου:

α) πλήθος ποικίλων παραγόντων επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις διατροφικές μας επιλογές,

β) τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως υψηλά, με την παχυσαρκία να αναγνωρίζεται πλέον ως νόσημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και

γ) μεταβολικά και άλλα διατροφοεξαρτώμενα νοσήματα αποτελούν προβλήματα δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας συγκροτεί Εθνική Επιτροπή Διατροφής η οποία καλείται να προσεγγίσει το ζήτημα ολιστικά προτείνοντας άξονες δράσης που θα αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων.

Πρόκειται για 7μελή Επιτροπή η οποία έχει σκοπό τη διαμόρφωση Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής, με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων ως προς τη διατροφή, σε σχέση με την υγεία».

Την εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής χαιρέτισε η κ. Αγαπηδάκη η οποία καλωσόρισε τα μέλη και έκανε μια σύντομη εισαγωγή αναφορικά με το αναμενόμενο έργο της Επιτροπής.

Το πρώτο θέμα για το οποίο ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Επιτροπής και συζητήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση συνδέεται άμεσα με το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Παιδικής Παχυσαρκίας. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο άξονας παρεμβάσεων που σχετίζονται με την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που θα δημιουργεί ένα πρόσφορο περιβάλλον για την υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά και τους εφήβους.

Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει γνωμοδότηση αναφορικά με την τροποποίηση των ισχυουσών Αποφάσεων που καθορίζουν τις προδιαγραφές των τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία. Στόχος την εν λόγω γνωμοδότησης είναι ο εκσυγχρονισμός του καταλόγου τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές συστάσεις και να διευκολύνουν την πρόσβαση των παιδιών στις υγιεινές τροφές.

Η Επιτροπή θα εργαστεί συλλέγοντας στοιχεία από καλές πρακτικές άλλων χωρών, αποτελέσματα ερευνών αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα, και διαμορφώνοντας εισήγηση βασισμένη στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των εθνικών διατροφικών οδηγιών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα παρακάτω πρόσωπα:

1. ΝΑΣΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

3. ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Πρόληψης Νοσημάτων και Δημόσιας Υγείας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

4. ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Διατροφικής Αγωγής και Διατροφικής Αξιολόγησης, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

5. ΖΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών (Σ.Ε.Β.Τ.).

7. ΚΟΝΤΕΛΕ ΙΩΑΝΝΑ, του κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας, με ειδικότητα Διαιτολογίας, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, αρμόδια σε θέματα διατροφής.

Η κ. Αγαπηδάκη δήλωσε: «Η δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση υγιεινών διατροφικών προτύπων και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας. Προσπαθούμε ενεργά να αλλάξουμε τους παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία και ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής είναι πολύ σημαντικός. Προχωράμε μια σημαντική μεταρρύθμιση όλου του πλαισίου στο σχολείο, με υγιεινά τρόφιμα στα κυλικεία των σχολείων με μικρή περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά. Το Υπουργείο Υγείας δεσμεύεται για τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας και την προαγωγή ενός υγιούς, ισορροπημένου τρόπου ζωής για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά της η κ. Νάσκα δήλωσε: «Το πρώτο θέμα για το οποίο καλείται η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει αφορά τη διαθεσιμότητα τροφίμων στα κυλικεία και σε χώρους εστίασης εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Η Επιτροπή συζήτησε την ανάγκη θέσπισης επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων και προδιαγραφών, προκειμένου τα τρόφιμα όχι μόνο να είναι ασφαλή αλλά και να προάγουν την υγεία. Τα Μέλη της Επιτροπής αναγνωρίζουν αφενός τη σημασία του κυλικείου ως αναπόσπαστη μονάδα του σχολικού περιβάλλοντος και αφετέρου την καίρια συμβολή του ως περιβάλλον διατροφικής εκπαίδευσης των μαθητών και των οικογενειών τους. Παράλληλα τα Μέλη της Επιτροπής αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα δράσεων που θα συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αποδοχή των προϊόντων αυτών από τη σχολική κοινότητα ώστε η υγιεινή επιλογή να είναι η αυτόματη επιλογή».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: “Γιατί έχει καταγραφεί μόνο η τελευταία μαχαιριά;”

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός διανομέας σε σύγκρουση μηχανών (εικόνες)

Βόλος: Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης (εικόνες)