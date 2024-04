Παναθηναϊκός – Παπαθανάσης: Ξεκινάνε τα χωματουργικά στο νέο γήπεδο

Αθλητικά

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Απόφαση για την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 2021-2025 των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού- Ελαιώνα, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Η πράξη ένταξης αποτελεί συστατικό μέρος της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής παρέμβασης της «Διπλής Ανάπλασης», που αφορά στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού-Ελαιώνα, με τη μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού από την πρώτη στη δεύτερη.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.863.882 ευρώ και αφορά στο ποσό που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο υπάγεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).

