Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η κρίση στη Μέση Ανατολή να μην γίνει περιφερειακή σύγκρουση

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, προκειμένου η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή να εκτονωθεί, να μην επεκταθεί, αλλά και να μη λάβει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανέλαβε την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης, που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν στη δήλωση του προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή να μην γίνει περιφερειακή σύγκρουση» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Θα μας απασχολήσουν πρωτίστως ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας ως προς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα να κάνω τρεις επισημάνσεις για τα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Πρώτον, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» είπε ακόμα μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

«Την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν θα συνοδεύει η παρότρυνση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας προκειμένου η κρίση αυτή να εκτονωθεί, να μην επεκταθεί και να μην αποκτήσει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης.

Δεύτερον, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι θα συζητηθεί η κατάσταση η οποία επικρατεί στον Λίβανο, μια χώρα η οποία βρίσκεται και αυτή στο επίκεντρο μεγάλων αναταράξεων και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και προφανώς η κατάσταση στο Λίβανο επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο, καθώς έχουμε δει σημαντικές προσφυγικές ροές από το Λίβανο στην Κύπρο και στηρίζουμε την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε οι ροές αυτές να ανακοπούν, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να παρέχουμε και στο Λίβανο υποστήριξη όσο χρειάζεται, προκειμένου αυτή η χώρα που έχει περάσει πολλά, να καταφέρει επιτέλους να σταθεροποιηθεί.

Τρίτον, θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, την έκθεση προόδου την οποία έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος από τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει, τα οποία αναγνωρίζουν το γεγονός ότι μπορεί οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας να προοδεύσουν, αλλά πάντα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, σε απόλυτη συνεννόηση με τη νέα Κυπριακή Δημοκρατία, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει ρητή αναφορά, η οποία συνδέει την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και με την πρόοδο η οποία μπορεί να γίνει στο ζήτημα του Κυπριακού, με ρητές αναφορές στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που καθορίζουν το μόνο πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να επιλυθεί το Κυπριακό ζήτημα και βέβαια εκφράζοντας και εμείς την προσδοκία μας, η νέα αυτή προσπάθεια, η οποία γίνεται υπό τη νέα απεσταλμένη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να μπορέσει να αποδώσει επιτέλους καρπούς.

Τέλος, για τα ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας θα τα συζητήσουμε αύριο.

Ο Ενρίκο Λέτα έχει ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αλλάξει η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και βέβαια τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητα θα βρίσκονται και στο επίκεντρο των δικών μας ενδιαφερόντων, καθώς θεωρούμε ότι τα θέματα αυτά είναι απολύτως κρίσιμα για την επόμενη πενταετία, τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο, ο οποίος θα ανοίξει μετά τις εκλογές.

Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια έννοια η οποία πρέπει να συνδέεται τελικά με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των Ευρωπαίων πολιτών, κάτι στο οποίο η χώρα μας αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη σημασία».

