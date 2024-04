Πολιτική

Ελληνουτουρκικά: Συνάντηση Τσίπρα - Οζέλ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής του CHP.

-

Συνάντηση με τον πρόεδρο του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, είχε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, «η προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (Κεμαλιστές - Σοσιαλδημοκράτες) είναι το αρχαιότερο πολιτικό κόμμα της Τουρκίας και αυτήν την στιγμή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Εθνοσυνέλευση της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συζήτησαν «για τις διεθνείς εξελίξεις, την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη σημασία που έχει η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη, απέναντι στον εθνικισμό και τις ανισότητες».

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του CHP Ozgur Ozel. Mιλήσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις, την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη σημασία που έχει η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη, απέναντι στον… pic.twitter.com/Azxbv1jtMv

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 18, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πολικός αεροχείμαρρος φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς

Άλμπερτ Αϊνστάιν: Ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχετικότητας

Καύσιμα: Πασχαλινή έξοδος με αμόλυβδη στα 2 ευρώ και πάνω (βίντεο)