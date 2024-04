Υγεία - Περιβάλλον

Δάγκειος πυρετός: “Συναγερμός” από τον ΠΟΥ για τη Λατινική Αμερική

Η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον δάγκειο πυρετό που εξαπλώνεται προτοφανώς στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Τα κρούσματα δάγκειου πυρετού έχουν δημιουργήσει μια «επείγουσα κατάσταση» στην αμερικανική ήπειρο, αν και τα κρούσματα στα επίκεντρα της νόσου Αργεντινή και Βραζιλία μοιάζουν να έχουν σταθεροποιηθεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας.

Ο PAHO, μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαίωσε περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια κρούσματα δάγκειου πυρετού στην Αμερική φέτος, ήτοι μια αύξηση 48% από τα 3,5 εκατομμύρια κρούσματα που ο οργανισμός είχε ανακοινώσει προηγουμένως, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι πέθαναν από τη νόσο, ένας αριθμός μεγαλύτερος από τους 1000 και πλέον θανάτους τον περασμένο μήνα, για το έτος έως τον Μάρτιο.

«Έχουμε μια επείγουσα κατάσταση», δήλωσε ο διευθυντής του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας Γιαμπάς Μπαρμπόσα σε μια ενημέρωση δημοσιογράφων.

Οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο έως αυτήν τη στιγμή, η Αργεντινή και η Βραζιλία «καταγράφουν ακόμη μια πολύ ισχυρή διασπορά», επισήμανε ο Μπαρμπόσα, προσθέτοντας πως «τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως υπάρχει μια σταθεροποίηση ή ακόμα και μια μείωση» στα κρούσματα των χωρών.

