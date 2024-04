Κόσμος

Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Αεροπορική βάση στο “στόχαστρο”

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες απο διεθνή ΜΜΕ. Τι δηλώνουν επισήμως οι ιρανικές Αρχές.

(εικόνα αρχείου)

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέροντας, όπως και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS νωρίτερα, πως η αιτία τους δεν είναι γνωστή.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε πως το Ιράν ενεργοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες την αντιαεροπορική άμυνα σε διάφορες επαρχίες, εν μέσω πληροφοριών για «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν.

Αμερικάνος αξιωματούχος είπε στο CNN πως το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν είπε πως αν το Ισραήλ αναλάβει στρατιωτική δράση κατά της χώρας του, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «άμεση και στο μέγιστο επίπεδο».

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε στο CNN πω ς ο στόχος του Ισραήλ δεν ήταν πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν παραμένουν άθικτες.

Πριν από λίγο, πάντως, εκπρόσωπος της ιρανικής υπηρεσίας διαστήματος διαβεβαίωσε πως αρκετά drones «καταρρίφθηκαν» από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως, τουλάχιστον «μέχρι στιγμής», δεν υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση με πυραύλους.

«Ως αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει αεροπορική επίθεση από το εξωτερικό στην Ισφαχάν ή σε άλλες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο Χουσέιν Νταλιριάν μέσω X, αντικρούοντας τις πληροφορίες αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου για επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, είναι «απόλυτα ασφαλείς», διαβεβαίωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εν μέσω πληροφοριών για «ισχυρές εκρήξεις» στην περιοχή αυτή.

«Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης περί συμβάντος στις εγκαταστάσεις αυτές είναι λαθεμένες», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο «αξιόπιστες πηγές» του.

Οι εμπορικές πτήσεις ανεστάλησαν σε πολλά ιρανικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Τεχεράνης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, επικαλούμενο τις αερολιμενικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως επιφυλάσσεται «του δικαιώματός να αμυνθεί» έναντι του Ιράν, μετά την ιρανική επίθεση του σαββατοκύριακου με πάνω από 350 drones και πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον της ισραηλινής επικράτειάς, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει. Δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για τα μέσα, ούτε την ημερομηνία, ούτε τους στόχους ενδεχόμενης επιχείρησης ανταπόδοσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν έχει «κανένα» σχόλιο να κάνει «προς το παρόν» σχετικά με τις πληροφορίες περί «ισχυρών εκρήξεων» στην περιοχή όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση στο κεντρικό Ιράν, στην επαρχία Ισφαχάν.

«Δεν έχουμε κανένα σχόλιο προς το παρόν», περιορίστηκε να πει εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οι σειρήνες που ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ οφείλονταν σε λαθεμένο συναγερμό, εν μέσω των ακόμη ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών περί εκρήξεων στο Ιράν οφειλόμενων σε δική του επιχείρηση ανταπόδοσης.

Το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγμα ανταπόδοσης στο Ιράν, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως υπήρξε ενημέρωση των ΗΠΑ εκ των προτέρων σχετικά με την επιχείρηση αυτή.

Οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην Ισφαχάν τις πρώτες πρωινές ώρες οφείλονταν στην ενεργοποίηση συστημάτων της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, διαβεβαίωσε αξιωματούχος του Ιράν —ο οποίος δεν κατονομάζεται— στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επιμένοντας στο ότι δεν έχει γίνει πυραυλική επίθεση στη χώρα.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει πως δεν αναφέρθηκε «καμιά μεγάλη ζημιά» έπειτα από τις εκρήξεις που ακούστηκαν τα ξημερώματα.

«Μετά την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας σε ορισμένες περιοχές της χώρας», δεν αναφέρθηκε «καμιά ζημιά ή έκρηξη μεγάλης κλίμακας», σύμφωνα με το πρακτορείο, που βασίζεται σε πληροφορίες δημοσιογράφων του.

