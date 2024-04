Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες χώρες είναι πάνω από την Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA. Πόσες ομάδες θα “βγάλουμε” στην Ευρώπη τη σεζόν 2024/25 και 2025/26.

-

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πήρε κρίσιμους βαθμούς χθες μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε, για τα ημιτελικά του Conference League, παρέμεινε μεν στη 17η θέση στη βαθμολογία της UEFA, αλλά πλησίασε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για την κατάκτηση της 16ης θέσης έως το τέλος της σεζόν. Οι 0.200 βαθμοί προστέθηκαν στην ελληνική συγκομιδή, που πλέον είναι μικρότερη κατά δύο νίκες από την 16η θέση της σχετικής κατάταξης.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, που «έχασε» τέσσερις θέσεις μέσα σε έναν χρόνο, ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2023/24 από το Νο 19 της κατάταξης και θεωρητικά μπορεί να υπερκαλύψει τη διαφορά και να φθάσει το Ισραήλ, που είναι στην 16η θέση, ενώ δεν αποκλείεται, ανάλογα με την πορεία των δύο ομάδων, να διεκδικήσει ακόμη και την 15η θέση από τη Δανία, που όλες της οι ομάδες έχουν αποκλειστεί πλέον από τα κύπελλα Ευρώπης, και να είναι σε θέση να βγάλει και πάλι πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2025/26.

Αναλυτικά η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελλα για την 15η, 16η και 17η θέση της UEFA:

15η θέση

Πρωταθλητής : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος : 3ος προκριματικός Europa League

: 3ος προκριματικός Europa League Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος : 2ος προκριματικός Conference League

: 2ος προκριματικός Conference League Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

16η θέση

Πρωταθλητής : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος : 2ος προκριματικός Europa League

: 2ος προκριματικός Europa League Δεύτερος : 2ος προκριματικός Conference League

: 2ος προκριματικός Conference League Τρίτος : 2ος προκριματικός Conference League

17η θέση

Πρωταθλητής : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος : 1ος προκριματικός Europa League

: 1ος προκριματικός Europa League Δεύτερος : 2ος προκριματικός Conference League

: 2ος προκριματικός Conference League Τρίτος : 2ος προκριματικός Conference League

Η κατάταξη μετά τα χθεσινά ματς

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

15. Δανία 31.450 0/4

16. Ισραήλ 31.125 0/4

17. ΕΛΛΑΔΑ 30.125 1/5

18. Ουκρανία 28.000 0/5

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 19 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα (Ακάθιστος Ύμνος)

OHE: “Όχι” των ΗΠΑ στην πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης

Μέση Ανατολή - Πετρέλαιο: Μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές φέρνει η νέα ένταση