Πρόστιμα σε εταιρείες για πλασματικές εκπτώσεις

Σε 11 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν τα νέα πρόστιμα για παραπλανητικές προσφορές και εξαπάτηση των καταναλωτών. Τι δηλώνει ο Κώστας Σκρέκας.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 11 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Αφορούν παραβάσεις των διατάξεων για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές, αλλά και μη ορθή τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα:

Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013, σχετικά με τη διενέργεια παραπλανητικών εκπτώσεων και προσφορών προς τους καταναλωτές, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.380.000 ευρώ σε επτά επιχειρήσεις. Για παραβάσεις του ν. 2251 του ν. 2251/1994 περί προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 100.000 ευρώ σε τέσσερις επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Η απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας απ' όλους είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται είναι καθολικοί, εντατικοί και αποτελεσματικοί. Οι αθέμιτες πρακτικές που αλλοιώνουν το κριτήριο των καταναλωτών δεν γίνονται αποδεκτές και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαρύτατα πρόστιμα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω στην προσπάθειά μας προκειμένου να λειτουργεί σύννομα όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού υπέρ των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείο Ανάπτυξης, «Το καταναλωτικό κοινό καλείται, όταν εντοπίζει φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από επιχειρήσεις, να υποβάλει καταγγελία στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://kataggelies.mindev.gov.gr/) ».

