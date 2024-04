Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν στα κελιά (βίντεο)

Δείτε εικόνες με ομάδες της Δίωξης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ, που με δύο σκύλους, έκαναν έρευνα το πρωί στις Φυλακές Κορυδαλλού, με πλούσια ευρήματα.

Έρευνα σε κελιά κρατούμενων στις Φυλακές Κορυδαλλού έκαναν στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Οι αστυνομικοί, μεταξύ άλλων, κατέσχεσαν αυτοσχέδιο μαχαίρι, 14 κινητά τηλέφωνα, πλήθος φορτιστών και ακουστικών hands free, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

"Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε. και 2 αστυνομικών σκύλων.

Απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε 8 κελιά, ήταν η κατάσχεση πλήθους ευρημάτων (κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο περί όπλων).

Για τα ανωτέρω κατηγορούνται 5 αλλοδαποί έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων,

αυτοσχέδιο μαχαίρι,

λάμα μαχαιριού,

14 κινητά τηλέφωνα και

πλήθος φορτιστών και ακουστικών hands free.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

