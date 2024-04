Υγεία - Περιβάλλον

Βαρκελώνη: Σκύλοι θεραπείας φέρνουν χαμόγελο σε ασθενείς της εντατικής (βίντεο)

Τα αξιαγάπητα τετράποδα επισκέπτονται τους ασθενείς δύο φορές την εβδομάδα για 15-20 λεπτά. Ποια είναι η αντίδραση των ασθενών.

Έναν διαφορετικό τρόπο για να βελτιώσει την ψυχική υγεία των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική, βρήκε ένα νοσοκομείο στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Το νοσοκομείο "Del Mar", χρησιμοποιεί σκύλους θεραπείας, οι οποίοι επισκέπτονται τους ασθενείς δύο φορές την εβδομάδα για 15-20 λεπτά ώστε να "ανεβάσουν" το ηθικό των ασθενών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το νοσοκομείο συλλέγει δείγματα σάλοιου από τους ασθενείς πριν και μετά τις επισκέψεις των αξιολάτρευτων τετράποδων, για να παρακολουθήσει, αν οι "δείκτες άγχους", έχουν μειωθεί και αν υπάρχει αύξηση της σεροτονίνης, η οποία σχετίζεται με την χαρά.

Ο 34χρονος Τζόελ Μπουένο, δήλωσε πως την πρώτη φορά που τον επισκέφθηκαν τα σκυλιά, έκλαψε από χαρά.

"Είναι εξαιρετικό να υπάρχει κάποιος, ο οποίος σε αγαπάει περισσότερο από καθέτι άλλο στον κόσμο", είπε στην κάμερα του Reuters.

Εκτός από τους ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου οφελείται από τις επισκέψεις των τετράποδων, αφού νιώθουν πως τους βοηθούν να ηρεμήσουν κατά την διάρκεια των εξοντωτικών βαρδιών.

