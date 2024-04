Κόσμος

Γαλλία: Άντρας απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από το ιρανικό προξενείο (βίντεο)

Οι αρχές της χώρας αναφέρουν ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται στο σημείο και ζήτησε από τον κόσμο να αποφύγει την ευρύτερη περιοχή.

Συναγερμός σήμανε στην γαλλική πρωτεύουσα το μεσημέρι της Παρασκευής, 19 Απριλίου, όταν ένας άντρας απείλησε να ανατιναχτεί έξω από το ιρανικό προξενείο.

Η γαλλική αστυνομία απέκλεισε την πρόσβαση στο σημείο και ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την ευρύτερη περιοχή.

Ο άνδρας βρισκόταν κρυμμένος σε κτίριο πλησίον του προξενείου και σύμφωνα με το δίκτυο BFM συνελήφθη.

